Ligue féminine : Orlane Kanor quittera le Metz Handball en fin de saison

L'arrière gauche internationale, formée au Metz Handball, Orlane Kanor va quitter le club après plus de six ans en Moselle. Elle jouera la saison prochaine pour le Rapid Bucarest (Roumanie).

C'est, avec celui de Méline Nocandy, l'autre départ qui marquera la fin de saison du Metz Handball. Orlane Kanor, l'arrière gauche, s'est engagée avec le Rapid Bucarest pour la saison prochaine.

La Guadeloupéenne de 24 ans est progressivement revenu au jeu, fin 2021, après une longue convalescence due à une rupture du tendon d'Achille qui lui a coûté sa place aux JO de Tokyo avec l'Equipe de France.

Elle quittera le club en laissant une grande empreinte. Arrivée à l'âge de 18 ans au centre de formation, elle a vite fait son trou et a remporté trois titres de champion de France et deux coupes de France. Avec l'équipe de France, elle a été sacré championne du Monde 2017, championne d'Europe 2018, vice-championne d'Europe 2020 et vice-championne du Monde 2021.

J'avais envie de me mettre un peu en difficulté. Metz restera à vie dans mon cœur comme je pense pour beaucoup de filles qui ont quitté le club. Orlane Kanor

Sa sœur jumelle, Laura, reste au Metz Handball puisqu'elle a resigné pour une saison.

Orlane Kanor rejoint le Rapid Bucarest, actuel leader du championnat roumain, devant l'autre grand club de la ville, le CSM.