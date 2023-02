Ligue féminine : sanction réduite pour Mérignac handball, qui n'est plus dernier

Appel gagnant pour Mérignac Handball. Le club, qui avait été sanctionné de neuf points de pénalité en décembre n'est plus pénalisé que d'un retrait de cinq points, explique-t-il ce vendredi dans un communiqué. La décision de la commission nationale de gestion laisse jusqu'au 30 juin 2025 au club pour apurer sa dette, soit un an de plus qu'en première instance. Il avait été sanctionné pour un déficit excessif, estimé à 160 000 euros. Le président du Mérignac Handball, Alexandre Zaugg parle d'un "grand soulagement pour le club" et salue "la qualité d’écoute de la commission d’appel de la CNCG".

Conséquence immédiate, les Mérignacaises passent de 12 à 16 points au classement, et quittent la 13e et dernière place. Elles gagnent un rang, doublant Toulon à la différence de buts. Sportivement, cela va faire du bien dans la course au maintien. Même s'il existe encore un doute : pas certain qu'une équipe de Ligue féminine ne descende, après le forfait de Bourg-de-Péage , qui a déposé le bilan.