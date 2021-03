Ligue féminine : un premier duel Metz Handball - Brest Bretagne Handball déjà décisif

Entre les coupes de France et d'Europe, le Metz Handball et le Brest Bretagne Handball vont souvent se croiser d'ici à la fin de cette saison. Au moins quatre fois. Au plus, six. Première confrontation en championnat ce dimanche pour un duel déjà décisif pour la qualification en finale.