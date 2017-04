Ligue A : les volleyeuses de l'ASPTT Mulhouse filent en finale

En volley-ball féminin, l'ASPTT Mulhouse a éliminé le RC Cannes ce samedi, grâce à sa victoire en match d'appui des demi-finales des play-offs de Ligue A.

"Aujourd'hui, on a bouleversé l'histoire." Magali Magail, coach des volleyeuses de l'ASPTT Mulhouse, n'a pas caché son émotion samedi 29 avril, après la qualification de son équipe pour la finale du championnat de France de Ligue A. Devant 3.500 spectateurs réunis au Palais des sports, les Haut-Rhinoises ont éliminé le RC Cannes en remportant en trois sets le match d’appui des demi-finales (25-20, 25-22, 29-27).

Le score ne le laisse pas transparaître... Mais les Cannoises ont fait preuve d'opiniâtreté. Il a fallu six balles de match à l'ASPTT Mulhouse pour conclure. "Maintenant, on doit rester focalisées sur le plus important : la finale ! C'est pas gagné, mais on va aller la chercher", a conclu Magali Magail. La finale aura lieu le 6 mai, salle Coubertin à Paris. Les Mulhousiennes seront opposées soit au Cannet, soit à Saint-Raphaël, qui s'affrontent ce samedi soir en match d'appui.