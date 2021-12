Limoges - A écouter, l'émission spéciale de samedi sur les 40 ans du Palais des sports de Beaublanc

France Bleu Limousin s'est mobilisé ce samedi pour fêter les 40 ans du palais des sports de Beaublanc. Une émission de 2 heures avec de nombreux invités et interviews. Une émission à écouter ou réécouter ci-dessous. On y parle des origines de Beaublanc, des souvenirs marquants mais aussi de l'avenir de cette salle mythique du basket français et européen. Sans oublier les interviews du président Yves Martinez et du directeur général Pierre Fargeaud qui quittera le club en fin de saison.

1ère partie avec les auteurs du livre "Bonnes Vacances" François Chevalier et Jérémy Le Bescont ainsi que l'entraineur champion de France 2014 avec Limoges Jean-Marc Dupraz

A écouter, la 1ère parie de l'émission spéciale de France Bleu Limousin sur les 40 ans du palais des sports de Beaublanc Copier

2e partie avec le président du Limoges CSP Yves Martinez et l'ancien joueur Claude Bolotny

A écouter, la 2e partie de l'émission spéciale de France Bleu Limousin sur les 40 ans du palais des sports de Beaublanc Copier

Yves Martinez et Claude Bolotny lors de l'émission spéciale de mardi à Beaublanc © Radio France - Jérôme Ostermann

3e partie avec l'ancien capitaine Yann Bonato et l'ancien président Xavier Popelier

A écouter, la 3e partie de l'émission spéciale de France Bleu Limousin sur les 40 ans du palais des sports de Beaublanc Copier

4e partie avec le maire de Limoges Emile-Roger Lombertie et le directeur général du Limoges CSP Pierre Fargeaud