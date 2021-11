Limoges CSP - 40 ans de Beaublanc : l'ancien capitaine Yann Bonato ouvre sa boîte à souvenirs

Le Palais des sports de Beaublanc a tout juste 40 ans. Inauguré le 28 novembre 1981 face à l'ASVEL, il a été le théâtre des nombreux faits d'arme du Limoges CSP. Aujourd'hui dans 100% CSP, l'ancien capitaine Yann Bonato ouvre sa boîte à souvenirs. Avant de faire vibrer le Palais des sports et d'endosser le rôle de capitaine et de héros du peuple limougeaud, Yann Bonato à découvert Beaublanc dans la peau de l'adversaire à ses débuts avec Antibes :"la 1ère impression, c'est que ça respire le basket, ça pue le basket. C'est bruyant parce que ça résonne avec ce bois. Il y a une acoustique qui est très particulière par rapport à toutes les salles de France".

On sait qu'on va entrer dans l'arène

Si Yann Bonato a signé une 1ère fois avec le CSP en 1995 à l'âge de 23 ans, la ferveur de Beaublanc y était pour quelque chose :"ça donne du sens. Quand on joue dans d'autres salles, c'est parfois un peu fade, un peu tiède au niveau de l'ambiance. Là, on sait qu'on va entrer dans l'arène. On sait qu'on va jouer pour un public. Pour un joueur de basket, c'est aussi un moteur". Yann Bonato, surnommé la liane puis capitaine Flam lors du fameux triplé 2000 a énormément de bons souvenirs. Mais impossible pour lui de ne pas évoquer cette année folle. Alors que le club n'était pas sûr de pouvoir survivre jusqu'au match d'après, il a su fédérer jusqu'aux succès en coupe Korac, en championnat et en coupe de France.

Son plus grand souvenir, la Marseillaise avant chaque match en 2000

Une épopée lors de laquelle le public de Beaublanc a su lui faire pleinement aimer la Marseillaise. "Objectivement, ça ne m'a jamais exalté plus que ça. Avant les matchs avec l'Equipe de France, je ne l'a chantais pas forcément. Là, quand on était en crise, c'était un truc assez étrange. Les gens ici qui sont passionnés, supporters, derrière nous, avant tous les matchs, c'était un peu un truc de ralliement, les gens chantaient la Marseillaise une demie heure avant le match. Beaublanc rempli une demie heure avant le match, c'est déjà pas tous les jours. Et pendant cet épisode de 2000 où c'était toujours le dernier match, pour se galvaniser, pour se rassurer, pour communier, les gens chantaient la Marseillaise" raconte encore ému Yann Bonato.

En en parlant, j'ai encore des frissons. Les gars étaient en transe avant le match

Yann Bonato brandit la coupe Korac en 2000 à Beaublanc © Maxppp - BEP/FRÉDÉRIQUE AVRIL

"J'ai découvert cette sensation de puissance et de partage de la Marseillaise. En en parlant, j'ai encore des frissons. Cette Marseillaise là, chantée comme ça, avec sincérité et authenticité, c'était un truc galvanisant. Les gars étaient en transe avant le match. On était près à aller au combat. Quand on se retournait -rires- c'était pas la peine de s'échauffer plus. On est marqué à vie globalement" raconte dans son petit bureau décoré avec les récits de ses exploits celui qui comme tant d'autres anciens joueurs a décidé de rester vivre à Limoges après sa carrière.

Beaublanc peut aussi devenir un lieu hostile

Mais ces moments exceptionnels ne font pas oublier à Yann Bonato que Beaublanc, c'est aussi quelque part les jeux du cirque. "Beaublanc est très exigeant. Beaublanc, c'est aussi l'arène. Quand ça se passe pas très bien et quand on perd des matchs, objectivement il y a des fois où t'as pas trop envie d'y aller. C'est vraiment l'arène. Ça peut être l'endroit le plus merveilleux pour jouer au basket. Quand ça se passe pas bien et que tu entends les sifflets qui tombent, ça peut aussi devenir hostile. Il ne faut pas idéaliser mais en tout cas, il y a toujours des émotions à Beaublanc" rappelle Yann Bonato.

Est-ce que c'est suffisant pour avoir une ambition européenne demain ?

Quand à l'avenir de Beaublanc que la mairie va moderniser, il est partagé. Yann Bonnato est à la fois heureux de voir ce lieu mythique perdurer, mais sans savoir si le nouveau palais des sports sera suffisant pour assouvir l'ambition débordante des habitués des lieux. "C'est un endroit historique et magique. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut s'inscrire dans le passé et le futur du basket limougeaud ? Je n'ai pas vu les plans. Ça va être moderniser. Est-ce que c'est faisable ? Sûrement. Est-ce que c'est suffisant pour avoir une ambition européenne demain ? Je ne sais pas. On l'espère pour les Limougeauds".