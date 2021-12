Limoges CSP - 40 ans de Beaublanc : Fred Weis, "faire tomber Beaublanc aurait été un drame"

Le Palais des sports de Beaublanc fête ses 40 ans. Inauguré le 28 novembre 1981 face à l'ASVEL, il a été le théâtre des nombreux faits d'arme du Limoges CSP. Aujourd'hui dans 100% CSP, c'est l'ancien pivot de Limoges et de l'Equipe de France Frédéric Weis, qui se replonge dans le passé. Lui qui n'oubliera jamais sa 1ère fois à Beaublanc. Agé de seulement 18 ans et alors que le club faisait tout pour faire signer ce jeune pivot plein d'avenir, les dirigeants avait fait du palais des sports un argument de plus pour le faire venir :"j'étais minot et il y a eu une opération séduction pour m'avoir. Je suis arrivé pendant la saison précédente. J'ai commencé à visiter. Tout le monde est venu me serrer la main. Richard Dacoury, Fred Forte, toutes les stars de l'équipe. Tu te rends dans cette cathédrale et tu te dis que c'est extraordinaire. J'étais très impressionné. La forme, l'odeur, l'ambiance. J'ai aimé tout de suite."

Ça a toujours été quelque chose de très marquant

Fred Weis pour qui le passage des vestiaires au parquet était toujours un moment particulier. "J'ai toujours trouvé ça hyper impressionnant. La métaphore ne va pas être très jolie mais j'ai toujours eu l'impression d'un accouchement. C'est un peu dur, on est un peu stressé comme toujours avant le match. Puis on passe et on va mieux dès qu'on rentrer sur le terrain. Ce passage entre les deux où les gens de tape sur l'épaule etc., pour moi ça a toujours été quelque chose de très marquant" explique celui qui est aujourd'hui consultant à la télé après avoir débuté au micro sur France Bleu Limousin. L'ancien pivot du CSP pour qui le plus grand souvenir remonte au triplé 2000. Des titres glanés à l'extérieur alors quand l'équipe est venue présenter les trophées à Beaublanc, il n'a pu s'empêcher et c'est tout lui, de pousser la chansonnette devant des supporters conquis.

J'ai eu l'impression que Beaublanc explosait

Après France Bleu Limousin, Frédéric Weis est devenu consultant à la télévision © Maxppp - Jean-François FREY

"J'ai eu la chance de chanter "Le petit vin blanc" devant 3 mille personnes. Je suis avec le regretté Guy Bost l'un des rares chanteurs absolument nuls a avoir pu chanter devant 3 mille personne" s'amuse-t-il aujourd'hui encore. C'est même son plus grand souvenir à Beaublanc. Sur le terrain, il y une action qu'il n'a pas oublié malgré la défaite ce soir là face au grand rival palois :"je m'en rappellerai toute ma vie. C'était en 2e mi-temps et je me retrouve avec le ballon alors qu'il ne reste que 3 secondes. Je ne sais pas quoi faire parque que personne est démarqué et je suis très loin du cercle. Alors je shoote et là, j'ai eu l'impression que Beaublanc explosait ! Evidemment, ils avaient pas l'habitude de me voir marquer à 3 points -rires- et moi aussi j'étais très sursis. J'ai retenté après le même shoot 3 fois à l'entrainement et j'ai à peine touché le cercle. J'imagine que c'est l'effet Beaublanc".

Beaublanc fait partie des emblèmes de cette ville

Mais pour les joueurs qui y passent toutes leurs journées à l'entrainement, Beaublanc peut aussi rappeler quelques mauvais souvenirs. "Ça a été un cauchemar avec le coach serbe Ivanovic qui nous faisait monter tous les escaliers de Beaublanc. Là, je peux vous dire qu'on a détesté cette salle parce qu'il y a énormément d'escaliers et plus on monte, plus les marches sont petites. Mais quand on arrête de jouer, on se souvient des bonnes choses. Pas des mauvaises" évacue le médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Sydney. Frédéric Weis est d'ailleurs heureux que le palais des sports, que la mairie va moderniser, ne disparaisse pas dans les années à venir :"si on avait du faire tomber Beaublanc, cela aurait été un drame pour moi. Elle fait partie des emblèmes de cette ville avec la gare. Cela m'aurait vraiment touché au cœur. Je suis ravi que Beaublanc reste là." Les architectes qui planchent sur le "nouveau Beaublanc", doivent rendre leurs projets, le mois prochain.