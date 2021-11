Limoges CSP - 40 ans de Beaublanc : la naissance d’un emblème

100% CSP ouvre ce mercredi une série pour fêter les 40 ans du Palais des sports de Beaublanc, à Limoges. La salle devenue mythique pour le basket français a été inaugurée le 27 novembre 1981. C'était lors d'un match contre l'ASVEL.

Dans la tête des pères fondateurs, qu'étaient Jean-Claude Biojout et Xavier Popelier, l'idée de départ, avec le Limoges CSP, est de faire bouger une ville où de nombreux jeunes arrivent suite à la création du centre hospitalier. Le club a tellement de succès qu'il faut vite trouver un équipement à la hauteur, rembobine Xavier Popalier : "Beaucoup de jeunes arrivaient sur Limoges et l'idée nous est venue de développer le basket. Ça a pas mal marché au début, mais il est arrivé à un moment où, jouant à la salle municipale des sports, on faisait le plein. Et le plein était vite fait ! Ça devenait dangereux. Il y a avait deux solutions : soit on arrêtait puisqu'on ne pouvait plus progresser, ou bien on trouvait une solution."

Convaincre Louis Longequeue, le maire de Limoges

Cette solution, c'est la création du Palais des sports de Beaublanc. Mais encore faut-il convaincre le maire. Popelier et Biojout décident alors de l'inviter à plusieurs reprises à la "salle mu", pour lui montrer à quel point c'est plein, et potentiellement dangereux. "Je fais une démarche auprès de Mr Longequeue en lui disant : vous devriez venir voir un peu le basket. Je savais très bien comment ça allait se passer, qu'il allait être un peu pris à partie par les gens en disant "On ne peut plus rentrer!" Et c'est un peu ce qui s'est produit. Il a découvert un sport qui attirait du monde et à la fin, nous lui avons dit : Mr le maire, il faut que l'on se rencontre. Il y avait Jean-Claude Biojout et moi. Poliment, on lui a mis le marché en main. Vous avez vu ce qui se passe. Si vous nous construisez un Palais des sports, nous ne sommes pas opposés à continuer."

Je vais vous construire votre cathédrale

Le maire donne finalement son accord. "Je prends le pari avec vous. Je vais vous construire votre cathédrale, mais je vous demande une chose : il va falloir monter à 5.000 personnes. Sinon, c'est moi aux prochaines élections qui vais dérouiller", se souvient encore Xavier Popelier.

La conception est alors confiée, en 1977, à des architectes installés à Limoges. Jean-Louis Roby, qui a aussi dessiné la place Denis Dussoubs, était alors tout jeune dans la profession : "J'ai sauté dessus, parce que c'est un projet qui me passionnait, d'une dimension exceptionnelle pour un jeune archi !"

Jean-Louis Roby, l'architecte de Beaublanc © Radio France - Jérôme Ostermann

Pourquoi cette architecture ?

À l'époque, la commande du maire est de faire sortir de terre, un Palais des sports et de la fête se rappelle t-il, avec un impact direct sur l'agencement des tribunes de Beaublanc : "L'objectif c'est la communication acteurs-spectateurs. La liesse, la fête. Il faut que tout le monde voit, que tout le monde soit concentré sur ce qui se passe au milieu. D'où l'idée d'une forme ronde, pas d'angle mort. Effectivement, c'est vertigineux, mais tout est vertigineux ici ! Même l'acoustique !"

Aujourd'hui, Beaublanc est vieillissant. Mais le Palais des sports va être modernisé avec l'objectif d'atteindre les 6.000 places. Mais il va falloir être patient, la priorité de la Ville est de faire sortir des salles d'entraînement pour le CSP et le Limoges Handball. La modernisation de Beaublanc arrivera dans un second temps, très probablement après les prochaines élections municipales.