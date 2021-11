Limoges CSP - 40 ans de Beaublanc : souvenirs de supporters

Quand on pose la question aux supporters sur leur meilleur souvenir de Beaublanc, nombreux sont ceux qui répondent leur première fois au palais des Sports. C'est le cas de Laurent, venu tout gamin en famille pour une grande affiche européenne : "Limoges-Barcelone. J'étais tout jeune, 10 ou 12 ans, avec mon père et mon grand-père, qui m'a dit qu'il ne reviendrait plus jamais parce qu'il y avait trop de bruit. Gros souvenir... Très très gros souvenir et on a envie de revivre des soirées, des ambiances comme ça. C'est ce qui nous fait rester abonné et toujours présent."

Quelque chose de grandiose

Jean-Max non plus n'oubliera pas sa première fois. C'était il y a 40 ans, à l'âge de 22 ans, pour justement l'inauguration de Beaublanc, le 28 novembre 1981 et ce match contre l'ASVEL : "La première fois que je suis rentré dans Beaublanc c'était quelque chose de grandiose. Avant de venir là, on avait participé à quelques matchs aux Sœurs de la Rivière. C'était une autre enceinte que ce qu'on avait pu vivre auparavant. La résonnance n'est pas la même. Quand on a connu les Sœurs de la Rivière et qu'on arrive ici, c'est vraiment une enceinte spécifique. 40 ans après on l'aime toujours. La preuve, on vient encore!"

Les grands soirs européens

Claude et Gérard, aussi, ont connu la "salle Mu" avant de découvrir Beaublanc. Eux n'oublieront jamais ces grandes soirées européennes, lors desquelles le palais des Sports était plein comme un œuf : "Il y avait du monde. Le premier match, je me souviens, quand ils ont joué au niveau européen, les marches étaient pleines ! Il n'y avait pas de sécurité. Il y avait plus de 6.000 personnes. On a vu de très très beaux matchs. Bien sûr on en a vu de mauvais, mais on en a vu de très beaux."

2000 : l'année du triplé

Des supporters, comme Arlette, n'ont pas oublié, non plus, l'incroyable épopée en 2000. Cette saison lors de laquelle le club aurait pu disparaitre mais, qui s'est terminée par l'improbable triplé, championnat, coupe de France et coupe Korac, décroché par Yann Bonato et ses coéquipiers : "À chaque match qui se jouait ici, on ne savait pas si on allait revenir après."

Les titres de 2014 et 2015

Sans oublier, dans la foulée, la longue traversée du désert après la rétrogradation en Nationale 1, puis la reconquête avec les titres de champions de France 2014 et 2015 face à Strasbourg, dans un Beaublanc en fusion. Un souvenir très fort pour Annick : "On avait tellement attendu. On avait fait 8 ans de purgatoire, 2 ans de N1 et 8 ans de ProB... Ce titre de 2014, contre Strasbourg en plus, gagné en 3 manches ! C'était super!"

Pour Dominique aussi, le titre de champion de France 2014 reste à part : "Les anciens souvenirs de coupe d'Europe, on était plus ou moins habitué pendant un moment. Mais là, quand on a passé cette période noire, c'était le cas de le dire parce qu'on était habillé en noir... C'est vrai que la renaissance ça a été le titre de champion de France. On est sorti d'une période tellement catastrophique, on est reparti de zéro. Ça nous remis un peu de baume au cœur."

Les supporteurs du Limoges CSP sur le parquet du Palais des Sports de Beaublanc, le 20 juin 2015, pour fêter le titre de Champion de France 2015 © Radio France - Jérôme Ostermann

Des supporters du Limoges CSP nombreux à voir d'un très bon œil le projet de modernisation de Beaublanc. Une salle qu'ils voudraient, comme leurs souvenirs, ne voir jamais disparaitre.