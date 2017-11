Basket - Pro A : Le Limoges CSP joue avec le feu mais s'impose à Cholet

Le Limoges CSP a renoué avec la victoire en Pro A en s'imposant sur le fil à Cholet samedi soir 86 à 89. Avec un Dru Joyce déjà très intéressant, mais une défense insuffisante.

L’essentiel est là. Après deux défaites en Pro A, le Limoges CSP remet la marche avant en championnat. Les joueurs de Kyle Milling ont remporté samedi soir, leur match de la 8e journée sur le parquet de Cholet 86 à 89. Mais défensivement, il y a eu énormément d'erreurs. D'ailleurs, après la rencontre, l'entraineur a été très clair :"Si on ne s’améliore pas en défense, on va galérer toute la saison. Mais en étant positif, on peut se dire que l'on peut progresser, car tout le monde peut défendre."

Il faut savoir tuer ce genre de match - Kyle Milling

Il serait temps que ses joueurs intègrent qu'il n'y a aucun match facile. Car face à Cholet, ils ont failli perdre un match qu'ils contrôlaient. A plus 12 dans le money-time, ils ont perdu des ballons brulants qui ont offert aux hommes de Philippe Hervé, l'occasion de revenir souffler sur la nuque des Limougeauds. "Des matchs comme ça, il faut les tuer. Sinon, on en perdra" pestait Kyle Milling.

Dru Joyce régale dès ses premières minutes

Au rayon des satisfactions, la première du meneur Dru Joyce. Avec 4 passes décisives dès ses 6 premières minutes, il a montré sa capacité à mettre en valeur ses coéquipiers. En terminant à 8 points, 6 passes pour 12 d'évaluation, il a répondu aux attentes. D'ailleurs, son coach a failli le remettre sur le terrain lors de la fin de match aux couteaux. C'est finalement Danny Gibson (12 points, 4 passes, 13 d'évaluation) qui est resté sur le terrain.

Le sang froid de Kenny Hayes dans le money-time

Un money-time durant lequel William Howard (17 points, 16 d'évaluation), a intercepté un ballon précieux. A noter aussi tout le sang froid de Kenny Hayes, pour redonner quelques points d'avance aux siens sur la ligne des lancers francs. A l'issue de ce match, le Limoges CSP équilibre son bilan (4V-4D). Un bilan positif aux yeux de l'entraineur pour qui le calendrier concocté par la Ligue Nationale de Basket, avec 6 déplacements sur les 9 premières journées, était loin d'être un cadeau.