Basket - JeepELITE (J02) : l'infirmerie du Limoges CSP se vide pour la venue du Portel

Limoges, France

En ce début de saison, le Limoges CSP n'a pas de marge et c'est logique. Mais en aura t-il un jour cette année ? Pas forcément semble penser l’entraîneur. Avant la venue du Portel samedi (20h) à Beaublanc pour le compte de la 2e journée de JeepELITE, Alfred Julbe a un message à faire passer :"Le Portel a failli battre Dijon. On doit les respecter. Rien ne sera facile pour nous cette année. C'est nécessaire que moi et que chacun de nous aide à lancer ce message. Rien ne va être facile cette année."

Un groupe au complet face au Portel

La bonne nouvelle pour Alfred Julbe, c'est de voir l'infirmerie se vider. Le pivot Jerry Boutsiele est opérationnel tout comme le jeune (18 ans) meneur Timothé Crusol. Après un cursus complet à l'Insep, il pourrait faire ses grands débuts en professionnel face aux nordistes. Un joueur de qualité selon Alfred Julbe :"Je suis très content. Il a fait une pré-saison incroyable. C'est un joueur très complet. Il fait un peu de tout. Il a une bonne taille pour son poste. Il peut jouer meneur ou arrière. Défensivement, il est bien. Mais la seule chose qu'un jeune joueur ne peut pas assurer, c'est la régularité."

Ici pour apporter ma hargne sur le terrain - Tim Crusol

Et quand il dit cela, Alfred Julbe pense à tous les jeunes de son effectif. Lui l'ancien responsable du centre de formation du Barça sait très bien de quoi il parle. Pour les jeunes encore plus que pour les joueurs confirmés, il y aura des hauts et des bas. Quand à Timothé Crusol, il ne cache pas une certaine pression mais sait très bien ce qu'il peut apporter dès maintenant :"Je suis ici pour apporter ma hargne sur le terrain. Ça passe d'abord par la défense. Donner tout ce que je peux et prendre en attaque ce que j'ai à prendre. Mon style, c'est plutôt le drive-passe. Créer pour les autres. Je vais essayer de rendre sur le terrain ce que tout le monde me donne comme confiance."

(Le match du Limoges CSP face au Portel est à vivre en intégralité ce samedi sur francebleu.fr et France Bleu Limousin. Prise d'antenne à 19h50. Début de la rencontre à 20h00).