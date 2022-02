Limoges CSP - Basket Elite J20 : Assane Ndoye, "on savait qu'on allait avoir un moment comme ça"

Avant d'affronter Bourg-en-Bresse ce samedi dans l'Ain pour le compte de la 20e journée du championnat de France Elite de basket, le Limoges CSP n'est pas au mieux. Les joueurs de Massimo Cancellieri viennent d'enchainer trois défaites en championnat. Après un mois de décembre impeccable, les voilà boutés hors du Top 8 synonyme de play-offs en fin de saison. "On savait qu'on allait avoir un moment comme ça. Après avoir eu plein de victoires d'affilée, on est dans le creux avec ces défaites. C'est maintenant qu'on va montrer notre caractère en tant qu'équipe pour réagir" annonce l'ailier Assane Ndoye.

On a toujours cette cohésion qu'on a depuis le début de l'année - Assane Ndoye

Cette sale période n'a en tout cas pas affecté le moral des troupes à entendre l'entraineur du Limoges CSP. "Personne n'est heureux de perdre des matchs. Mais personne n'abandonne. Personne ne déprime. C'est très important. On a envie de travailler et on sait que le travail finira par payer" estime Massimo Cancellieri. Une vieille rengaine dans le basket. Seul le travail paie. C'est clairement le crédo des Limougeauds pour sortir la tête du saut. "On a toujours cette cohésion qu'on a depuis le début de l'année et ce qui est bien, c'est qu'on travaille encore plus et plus dur dans la difficulté. On se pousse entre nous" explique Assane Ndoye.

On a juste besoin d'une victoire et les choses rentreront dans l'ordre - Massimo Cancellieri

Travailler et revenir à l'essentiel. C'est ce que semble prôner le coach du CSP en ces temps difficiles. "Dans cette période lors de laquelle nous sommes perturbés en attaque, nous devons être plus concentrés sur le fait d'être très simples, basiques. C'est ce dont on a besoin. Parfois, il vaut mieux faire un pas en arrière que trois pas en avant. Je crois qu'en ce moment, on a besoin de ça. On n'a pas besoin de choses spécifiques d'un point de vue basket. On doit juste se remémorer quel est la voie pour gagner. On a juste besoin d'une victoire et les choses rentreront dans l'ordre" estime Massimo Cancellieri. Le plus tôt sera le mieux.