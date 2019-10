Limoges CSP - Benjamin Villeger :"De mieux en mieux mais on a besoin de résultats"

Limoges, France

Le Limoges CSP va tenter de renouer avec la victoire ce samedi sur le parquet du Mans (20h) pour le compte de la 5e journée de JeepELITE. Si les joueurs d'Alfred Julbe n'ont rien montré face à Monaco, ils restent sur un match perdu mais globalement positif cette semaine à Krasnodar en Coupe d'Europe. Ce qui fait dire à Benjamin Villeger, l'un des entraîneurs adjoints, que l'équipe est en progrès, mais a maintenant besoin de rééquilibrer son bilan. Interview.

A Krasnodar, le Limoges CSP a réalisé un match consistant malgré la défaite. Que pensez-vous de cette prestation ?

Oui, on fait un match qui est quand même très correct. On répond dans l'engagement physique. On propose sur le terrain un basket qui est intéressant aussi bien en attaque qu'en défense. C'est vraiment dommage. Il y avait la place pour passer. On rate la victoire en fin de match. Mais on fait un match quand même très intéressant.

On a tout ce qu'il faut pour gagner

L'équipe continue à grandir, à se construire. Mais maintenant, vous avez besoin de résultats positifs...

Oui, le groupe joue mieux, le groupe avance, le groupe travaille. C'est sûr qu'on est de mieux en mieux. Maintenant, on a besoin de résultats. Ça commence par un résultat samedi. Le Mans est une équipe qui joue aussi de mieux en mieux. Elle met du temps à se construire parce que c'est aussi un nouvel entraineur (Dounia Issa). C'est une équipe qui est construite avec des joueurs qui sont référencés en JeepELITE. A Limoges, on connaît bien Taurean Green et JP Batista. Et des joueurs comme Antoine Eïto ou Obi Emegano. C'est une équipe qui a été construite intelligemment et qui est beaucoup sur de la passe et de la création, qui joue bien ensemble et qui est de mieux en mieux. C'est une équipe qui va certainement nous poser des problèmes, mais vu ce que l'on a proposé à Krasnodar, on a tout ce qu'il faut pour gagner.

Ils ne sont pas non plus dans une super dynamique...

C'est une équipe qui se construit, comme nous. Sur les 4 premiers matches, c'est de mieux en mieux. C'est une équipe qu'il faut prendre très au serieux. Même si elle n'a qu'à 1 victoire pour 3 défaites (même bilan que le Limoges CSP).

Quand à vous, j'imagine que vous avez à cœur d'ouvrir votre compteur à l’extérieur ?

Oui, ce serait une bonne nouvelle de gagner à l’extérieur et une vraie bonne opération. Surtout après ces 10 jours de déplacement, très compliqués et très fatigants. Après le match de Monaco, on se doit d'avoir le même engagement physique qu'on a eu à Krasnodar et de nous imposer des deux côtés du terrain.

Continuer à retrouver mon rythme - Vee Sanford

Le regard de Vee Sanford :"Le dernier match était pour nous un très bon match pour avancer. On savait que gagner à Krasnodar serait très difficile. Mais on bien répondu après le match contre Monaco. On a envie de jouer très dur lors du prochain match.... Personnellement ? J'essaye de continuer à retrouver mon rythme. J'ai raté toute la pré-saison. Cela prend du temps. Mais le dernier match était un bon match pour moi, pour aller de l'avant. Si je joue à mon meilleur niveau, je pense qu'on aura la possibilité de gagner n’importe quel match. Face au Mans, c'est une super opportunité de gagner un premier match à l’extérieur. Mais ce ne sera pas facile. Il faut être concentré et bien exécuter notre jeu."

