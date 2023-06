Limoges CSP - Céline Forte : "Un déficit considérable qui a fait peur au départ"

Alors que la DNCCG a donné son feu vert à l'engagement du Limoges CSP dans l'Elite du basket français la saison prochaine, la propriétaire et présidente du conseil de surveillance du club Céline Forte brise le silence sur France Bleu Limousin. A la fois soulagée et déterminée à remettre de l'ordre dans la maison verte. Entretien.

Le Limoges CSP va repartir dans l'Elite du basket français la saison prochaine. Que ressentez-vous ?

Un gros soulagement. Une grosse fierté par rapport au travail accompli depuis deux mois. Je suis soulagée.

Selon nos informations, le club a terminé la saison avec un déficit de plus d'1 million d'euros. Pouvez-vous confirmer voir préciser ce chiffre ?

Je ne vais pas m'éterniser sur les chiffres mais c'était un déficit considérable qui a fait peur au départ. Après, il s'agit de mettre en place un plan de redressement. Ce qui a été fait. Aujourd'hui, ce déficit est bien amoindri.

"En tant qu'actionnaire, j'ai joué mon rôle"

Quels ont été vos arguments devant la DNCCG ?

Pour palier ce déficit : ouverture de capital, apport en compte courant. C'est ce qui a fait qu'on a apporté des arguments favorables et positifs à la DNCCG.

Ouverture de capital à qui ?

A des actionnaires qui ont bien voulu nous suivre dans note plan de redressement. Des actionnaires motivés par le Limoges CSP. C'était déjà la cas l'année dernière grâce à mon papa Serge Gabriel qui avait déjà mis 200 mille euros dans le club. C'était une 1ère étape. Seconde étape cette année. Et à titre personnel, j'ai aussi remis de l'argent dans le Limoges CSP. En tant qu'actionnaire, j'ai joué mon rôle.

"Le but, c'est de ne pas revivre ce qu'on a vécu cette année"

Jusqu'à quand pourrez-vous jouer ce rôle ? On peut imaginer que le but n'est pas de perdre de l'argent et à chaque fois remettre au pot avec un déficit de 500 mille euros l'été dernier puis plus d'1 million cette saison ?

Le but, c'est de ne pas revivre ce qu'on a vécu cette année. Donc effectivement, on va s'atteler à ce que ça ne se reproduise pas.

Il faut donc comprendre ce qui a pu se passer. Quel est votre regard et votre analyse ?

Je pense qu'individuellement et collectivement, nous avons peut-être eu un peu trop d'ambition par rapport à la situation du club après le départ de l'ancienne direction plus le Covid. Jouer la Basketball Champion's League cette année était peut-être trop ambitieux. Pas sportivement car cela fait briller le Limoges CSP. Mais d'un point de vue financier, on s'aperçoit que ce fût difficile.

"Guillaume Lanave a fait son chiffre"

Si une qualification pour le Top 16 de la BCL entraine des matchs et des coûts supplémentaires avec les déplacements et autres frais d'organisation non prévus dans le budget prévisionnel, cela peut-il suffire pour expliquer un tel déficit ?

Le fait d'aller au Top 16 avec 10 matchs de plus, avec les déplacements et l'inflation, oui cela explique une grosse partie du déficit.

En interne, tout le monde n'a pas la même analyse. Notamment Benoît Poiraud qui vous a accompagné comme notaire lors de la reprise du club et qui a décidé de quitter le conseil de surveillance du Limoges CSP. Il a demandé le départ du directeur commercial Guillaume Lanave. A-t-il été entendu ?

Il n'avait pas les bons chiffres du directeur commercial. Guillaume Lanave a fait son chiffre puisqu'il est au delà de ce que nous espérions et qu'il a atteint voir fait un peu plus que nos résultats en la matière en 2017. Donc les chiffres que monsieur Poiraud a eu en main n'étaient pas les bons.

"Je pense que nous n'aurons plus de surprise"

Avez-vous prévu des changements au sein du club, au niveau de l'organisation et du personnel ?

Oui, il va y avoir des changements au niveau du personnel. Nous aurons un nouveau président car Yves Martinez est touché par la limite d'âge. Vu les antécédents et l'expérience que j'ai depuis 4 ans, il va aussi y avoir un gros travail de restructuration sur le plan financier. En 4 ans, 2 DG ont démissionné. Ce n'est pas anodin. On va accueillir un nouveau directeur administratif et financier. A la base, il est expert comptable. Donc je pense que nous n'aurons plus de surprise.

Vous parlez des départs de vos DG Pierre Fargeaud puis Alain Cloux. Comment faire pour que le CSP garde ses bons éléments ?

Bons éléments, bons éléments... si vous considérez que ce sont de bons éléments qui sont partis. Je n'en sais rien. Ce sont des démissions qui arrivent souvent avant le résultat final donc cela m'interpelle quelque peu. Cela dit, ramener des compétences, oui.

"Avoir un regard au quotidien et vivre cela intensément"

Vous avez décidé de revenir vivre à Limoges. Qu'est ce qui motive cette décision ? Il fallait que la patronne pour ne pas dire la sheriff soit de retour en ville ?

La patronne, je ne sais pas. Je suis actionnaire. Etre là, à côté de tout le monde, oui. Avoir un regard au quotidien et vivre cela intensément tous les jours.

Quel sera le budget et la masse salariale qui comme ces dernières années sera encadrée ?

J'aurais aimé garder la même masse salariale mais nous l'avons baissé un peu. Cela ne fait pas du tout peur au directeur sportif Kevin Anstett. Le challenge lui plaît et il en a les compétences. Et le budget global du club sera de 6 millions d'euros (contre 6,5 millions en 2022-2023).

"L'ambition, c'est d'être dans le Top 8"

Dans ce contexte, quels peuvent être les objectifs du Limoges CSP la saison prochaine Céline Forte ?

Il y aura trois descentes donc déjà, c'est de monter une équipe compétitive. Et de l'ambition, il y en aura puisque c'est d'être dans le Top 8.

Que retenez-vous de cette période difficile ?

L'acharnement médiatique d'une presse qui parle beaucoup au conditionnel mais qui ne sait rien. Et le soutien des actionnaires qui sont arrivés, des partenaires publics et privés et tous les messages de soutien des supporters limougeauds. Cette solidarité autour du club est positive et cela fait du bien.