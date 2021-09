Limoges CSP - Demonte Harper :"Je suis ce dont l'équipe a besoin"

La saison dernière, le combo du Limoges CSP Demonte Harper a fait un choix fort. Alors que de nombreux pays avaient fermé leurs frontières aux familles de joueurs en raison du covid, il est resté aux Etats Unis auprès de sa femme, enceinte de leur 3e enfant. Après une année sans jouer, il va découvrir le basket français cette année avec Limoges où le directeur sportif Crawford Palmer ne tarit pas d'éloges à son sujet :"je trouve qu'il est très très bon ! Il est assez vétéran pour se mettre en route à son rythme. Il monte en régime. Je le trouve formidable de sérénité et de justesse dans le jeu sur les matchs amicaux. C'est un joueur complet qui montre de plus en plus qu'il peut mener le jeu. On compte beaucoup sur lui. Je pense qu'il va être un très bon joueur du championnat."

On doit être ensemble, on ne doit faire qu'un - Demonte Harper

A 32 ans, Demonte Harper, originaire de Nashville, Tennessee, a une solide expérience. Il a notamment joué à Tofas Bursa en Turquie, au Zenith Saint Petersburg en Russie ou encore à Grand Canaria en Espagne. Un savoir faire qu'il compte bien mettre au service de sa nouvelle équipe : "je peux apporter mes qualités de leader. J'ai joué dans beaucoup d'endroits différents à haut niveau. Je peux apporter mon expérience et mon intensité. Je dois retrouver le rythme après une année sans jouer. C'est une super opportunité pour nous tous. On doit donner le meilleur à chaque match, jouer ensemble. Construire notre alchimie. Le plus important, surtout quand tu veux gagner, c'est d'être une équipe. On doit être ensemble, on ne doit faire qu'un. C'est notre but à tous".

Il sait tout faire et il aime jouer pour l'équipe - Massimo Cancellieri

Demonte Harper dont le sens du collectif plait beaucoup à son nouvel entraineur Massimo Cancellieri :"c'est un joueur complet. Il sait tout faire et il aime jouer pour l'équipe. Mais si on lui demande d'être agressif, il sera agressif. Il a la bonne attitude pour aider l'équipe. Et il est plus meneur que ce que les gens pouvaient croire." Demonte Harper, tombé amoureux du basket à l'âge de 12 ans, peut jouer meneur et arrière. "je suis ce dont l'équipe a besoin. Si le coach veut que je sois meneur, je vais vous montrer que je peux être meneur. Si je dois être arrière, je serais arrière. Je sais ce que je dois faire sur le terrain à n'importe quel poste. Je suis un joueur d'équipe. Je fais ce dont l'équipe a besoin." Demonte Harper est arrivé à Limoges avec sa femme et ses trois enfants. De quoi faire son bonheur. Celui de renouer avec le basket en compétition avec toute sa petite famille à ses côtés.