Le Limoges CSP se rapproche des vacances après sa défaite sur le parquet de Dijon

Le Limoges CSP voit les playpoffs s'éloigner encore un peu plus après sa défaite à Dijon vendredi soir en ouverture de la 25e journée de Pro A. En encaissant 30 points dès le 1er quart temps, les Limougeauds se sont tirés une balle dans le pied. Encore une fois...

Le Limoges CSP a rapidement été en grande difficulté des deux côtés du parquet dans le 1er quart temps, mais en particulier en défense. Un premier acte lors duquel ils ont pris trente points avec à la clé, un écart de 15 points et déjà 8 ballons perdus en 10 minutes (30-15). Pas beaucoup mieux en début de 2e quart temps, les Limougeauds ont peu à peu retrouvé de la défense, plus haute et plus intelligente avec par conséquence, des ballons de contre attaque et des paniers faciles, alors que la JDA et ses 7 joueurs commençait à piocher.

Une fin de 1ere mi-temps en trompe l’œil

Une période lors de laquelle DaShaun Wood a d'abord fait du bien par quelques paniers en soliste avant d'amener toutes ses qualités de gestionnaire. Le Limoges CSP a surtout terminé cette période par trois stops défensifs et autant de paniers inscrits en contre attaque, pour finir la 1ere MT à seulement 4 points de la JDA (43-39). Comme quoi, duand la défense va, tout va ! Mais ce n’était qu'une illusion d'optique.

Dans le 3e quart temps, les débats étaient d'abord équilibrés mais un joueur de la JDA a ensuite fait très mal. C'est l'intérieur Isaiah Miles (25 points). Pourtant bien défendu, il a enchainé les paniers notamment à 3 points. Dijon a aussi pu compter sur un trio arbitrale bien décidé à ne rien laisser passer aux Limougeauds.

La défense, le talon d’Achille de ce Limoges CSP

Ils ont multiplié les anti-sportives et les fautes techniques à l'encontre du Limoges CSP. Il y a eu notamment deux fautes techniques successives sifflées contre Klemen Prepelic qui comme souvent, a pété un plomb avant d’être exclu. Ceci dit, même si les hommes en gris n'ont pas aidé le CSP, ce n'est pas de leur faute si la défense "carton pâte" de Limoges a encaissé 32 points sur cette période !

Les Limougeauds, longtemps combatifs, ont finalement baissé la tête avant de s’écrouler et de s'incliner de près de 20 points 93 à 74. Des Limougeauds qui semble avoir oublié ce que les mots défense et solidarité veulent dire. Cela ne respire pas la franche camaraderie dans cette "équipe". Dans ce contexte, difficile de croire encore en une hypothétique qualification en playoffs. Cet été encore, la coupure risque d'être vraiment très longue pour les fans de basket à Limoges.