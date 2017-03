Limoges CSP - Dusko Vujosevic :"Certains dans notre équipe n'ont pas le caractère pour bien s’entraîner"

Avant le match du Limoges CSP au Portel ce lundi en clôture de la 23e journée de Pro A, l’entraîneur Dusko Vujosevic pousse un coup de gueule. Certains de ses joueurs ne s’entraînent pas suffisamment bien à ses yeux. Et cela l’inquiète avant ce match dans "l'enfer du Nord".

Après deux belles victoires à Gravelines et contre Antibes, le Limoges CSP est de retour dans le Nord ce lundi. En clôture de la 23e journée de Pro A, les protégés de Dusko Vujosevic affrontent le Portel, un concurrent direct dans la course aux playoffs. Une nouvelle victoire loin de Beaublanc serait du meilleur effet alors que les autres équipes à la lutte pour le Top 8 (Gravelines, Asvel, Paris-Levallois) se sont imposées ce week-end. Mais attention. Les Portelois ne sont qu'à une petite victoire des Limougeauds.

Ils seront au maximum de leur motivation

De quoi rendre l’entraîneur du CSP méfiant. En tous cas, Dusko Vujosevic craint la qualité du Portel :"C'est un match difficile qui nous attend. Ils sont très durs. Ils contrôlent le rythme. Ils ont style défensif atypique avec beaucoup de changements de joueur. Ils essayent de sortir leurs adversaires de leur zone de confort. Ils sont toujours très motivés mais face à Limoges, je pense qu'ils seront au maximum de leur motivation".

Dule pas content de l'investissement aux entraînements

Mais si l’entraîneur n'est pas rassuré avant ce match au Portel, ses propres joueurs n'y sont pas pour rien :"Je me méfie de ce match. En particulier parce que dans notre équipe, certains, dans la manière de s’entraîner, ne montrent pas qu'ils sont prêts pour jouer ce match et pour franchir les obstacles qui s'offrent à nous. Il n'y a pas besoin de noms. Ils se reconnaîtront. On n’a pas d'énormes problèmes. Mais le niveau de nos entraînements n'est pas celui que je souhaite. Certains de nos joueurs n'ont pas le caractère pour bien s’entraîner."

C'est pourtant primordial pour continuer à progresser et garder le rythme alors que ses joueurs, pour la plupart habitués aux joutes européennes, n'ont qu'un seul match par semaine à jouer cette saison. Et c'est d'autant plus indispensable quand on sait qu'il y a trois nouveaux joueurs à intégrer. Sur le parquet du Portel, ils vont affronter des joueurs extrêmement motivés. Il n'est pas sûr en effet qu'une mollassonne semaine d'entrainement soit l'idéal avant ce genre de confrontation. Un match à vivre en intégralité (20h30) lundi soir sur France Bleu Limousin.