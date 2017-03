Limoges CSP - Dusko Vujosevic : "A l'aller, Antibes nous a détruit !"

La course aux playoffs se poursuit à Beaublanc ce samedi pour le Limoges CSP. Les joueurs de Dusko Vujosevic, 9e de Pro A, reçoivent Antibes, 16e et 1er non relégable. Les Sharks ne sont pas au mieux, mais vu le contexte, l’entraîneur de Limoges se méfie énormément de ce match de la 22e journée.

Les joueurs du Limoges CSP retrouvent Beaublanc ce samedi (20h) à l'occasion de la 22eme journée de Pro A. Après leur victoire à Gravelines, ils reçoivent Antibes, premier non relégable. Un match à prendre dans la course aux playoffs. Avec l'apport de Jerome Randle à la mène, et de Joseph Jones au pivot, le Limoges CSP a toutes les chances d'intégrer le top 8 synonyme de playoffs d'ici la fin de la saison régulière.

Mais il n'y a pas de quoi être euphorique. Il va falloir gagner des matchs tout en intégrant les nouveaux, y compris Romain Duport. Il sera dans le groupe face à Antibes pour la première fois de la saison. Une situation pas simple à gérer aux yeux de l’entraîneur Dusko Vujosevic : "A chaque fois que tu essayes d'intégrer un nouveau joueur, c'est bien mais c'est compliqué. On essaye de construire une nouvelle alchimie avec les recrues. Mais on perd le rythme des entraînements. On doit trouver le meilleur rôle pour chacun d'entre eux".

C'est un match piège - Ousmane Camara

Trouver une place pour tout le monde même si Jerome Randle, du haut de son mètre 75, a déjà montré face au BCM, en quoi il pouvait être utile. Et cela n'a pas échappé à son nouveau coéquipier Mathieu Wojciechowski : "Il amène de la vitesse, beaucoup d’agressivité. Il est adroit. C’est aussi un super passeur. Il va nous apporter beaucoup de rythme. Sa présence donne plus d’options à l’équipe."

Plus d'options pour finir la saison en boulet de canon. Mais attention, il faut d'abord prendre ce match contre Antibes. Une équipe à ne surtout pas prendre de haut selon le capitaine Ousmane Camara : "C’est un match piège. Ce ne sera pas un match facile. Ils sont proches de la zone de relégation donc ils viennent chercher des points. Ils vont essayer de faire un coup ici."

Plus le droit d'avoir des mauvais jours - Dusko Vujosevic

Une méfiance partagée par son entraineur. Dusko Vujosevic n’a pas oublié que si son équipe n’a perdu que de 5 points au match aller, elle était surtout menée de 24 points après 30 minutes de jeu sur la Côte d’Azur : "Je me souviens très bien de notre 1er match contre eux, à Antibes. Ils nous avaient détruits. Le championnat de France est ainsi. Tout le monde peut battre tout le monde. Il n'y a aucun match pour lequel tu peux dire, à l'avance, que ce sera une victoire facile... On n'a plus le droit d'avoir des mauvais jours comme l'on a eu précédemment. Tout le monde doit savoir dans notre équipe, et chez les supporters, qu'il faut s'attendre à un match difficile. Il faut avoir une part de crainte pour gagner ce match."

Une rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin. Prise d’antenne à 19h55. Début du match à 20h00.