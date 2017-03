Limoges CSP - Dusko Vujosevic :"La bonne méthode ? Ce n'est pas de construire une équipe pour un an ou deux mois !"

Avant le match du Limoges CSP ce lundi soir à Gravelines, l’entraîneur Dusko Vujosevic se livre, notamment sur la méthode consistant à attendre le mois de mars pour boucler le recrutement. Interview

Le Limoges CSP joue sur le parquet du BCM Gravelines-Dunlerque ce lundi soir (20h30 en direct sur France Bleu Limousin) en clôture de la 21e journée de Pro A. Avant cette rencontre entre deux prétendants aux play-offs, l'entraineur Limougeaud, Dusko Vujosevic, nous parle de ce match, de son groupe enfin au complet, et de sa manière de voir ce recrutement très tardif. Interview

Les play-offs sont un objectif réaliste, à condition d'avoir ce groupe dès le mois d'Août !

France Bleu Limousin : Que pensez-vous des arrivés de Joseph Jones et Jerome Randle ?

C'est une bonne chose. Notre équipe est finalement au complet. Après la blessure de JR Bremer, il était très difficile de trouver un meneur avec un passeport américain. Le club l'a fait, de manière incroyable. Avec cette équipe, les play-offs peuvent être un objectif réaliste. Mais à une condition, que ce groupe soit ensemble dès le premier jour de la pré saison quand on arrive ici au mois d’août ! Je ne sais même pas combien de joueurs on a changé cette année. Mais à chaque fois que l'on change un joueur, il faut repartir de zéro. Faire du 5 contre 0. Revoir les principes, attaque, défense, systèmes. Dans le même temps, notre équipe est au complet. Beaucoup plus tard que ce qui devrait, mais on est au complet.

Dusko Vusojevic pas très optimiste avant le match face au BCM

Comment voyez-vous ce match face à Gravelines ?

Gravelines est un adversaire que l'on se doit de respecter. Je ne suis pas très optimiste avant ce match. On va là-bas avec seulement deux entraînements tous ensembles. Ce que j'attends avant tout, c'est du liant, des efforts, et de la dureté de la part de mes joueurs. Ce sera la base qui nous mènera vers les victoires à venir.

Comment va le nouveau meneur Jerome Randle ?

Il a le rythme de la compétition. Mais son vol pour venir ici a duré 22 heures. Il n'a pas d'information sur nos principes de jeux, mais on lui a dit quels étaient les qualités des uns et des autres.

La bonne méthode ? Ce n'est pas d'attendre la fin des championnats chinois et australiens !

Que pensez-vous du BCM ?

C’est une équipe dure. Ce n'est pas la même équipe avec ou sans Florent Pietrus. Ils ne jouent pas de la même manière à domicile et à l'extérieur. Kyle Gipson est l'un des meilleurs scoreurs du championnat de France. Ils ont de bons joueurs, un bon entraineur, et de bons systèmes.

Romain Duport (retour prévu face à Antibes) a repris le basket avec les espoirs...

Oui, c'est une bonne nouvelle. C’est aussi quelque part, un nouveau joueur. On va encore devoir tout revoir. C’est un gros problème d'intégrer trois nouveaux joueurs d'ici la fin de saison. Si c'était facile, tout le monde le ferait.

Quelle est la bonne méthode ?

La bonne méthode, c'est d'avoir des systèmes. Pas d'attendre que les championnats chinois et australiens se terminent ! Il ne faut pas construire l'équipe pour seulement un an. Ou pour deux mois. Il n'y a pas d'alternative à ça. Dans cette situation, on doit juste faire de notre mieux.