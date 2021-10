La légende du basket limougeaud, Ed Murphy, entre à l'Académie de la Fédération française de basket-ball, version française du "Hall of Fame" américain. Il rejoint d'autres illustres limougeauds comme Frederic Forte, Richard Dacoury ou encore Yann Bonato

Limoges CSP : Ed Murphy entre au "Hall of Fame" du basket français

Il a marqué de son empreinte le basket limougeaud avec huit titres entre 1981 et 1985, notamment deux coupes d’Europe et trois championnats. Ed Murphy vient de faire son entrée à l'Académie de la fédération française de basket-ball, le "Hall of Fame" de la fédé. Un véritable psychopathe du shoot qui tournait à 30 points de moyenne.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Celui dont le numéro 8 a été retiré va côtoyer dans cette académie d'autres légendes du Limoges CSP comme Frédéric Forte, Richard Dacoury, Yann Bonato ou encore Stéphane Ostrowski.