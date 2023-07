Limoges CSP : Franck Butter est de retour en tant que vice-président

Il fut l'un des artisans du titre de champions d'Europe en 1993, Franck Butter fait son grand retour au sein du Limoges CSP. Il intègre l'équipe dirigeante en tant que vice-président du club aux côtés du nouveau président Didier Jamot qui a pris la présidence du club début juillet.

C'est à la demande de Céline Forté, propriétaire du club, et de Didier Jamot que Franck Butter rejoint le club. Il ne lui a pas fallu plusieurs jours de réflexion pour accepter la proposition. "J’ai été sensible de voir que le peuple limougeaud répondait toujours présent dans les bons comme dans les mauvais moments. Lorsque j’ai été convoqué au siège par l’équipe dirigeante, avec à sa tête le président Didier Jamot, je ne pensais pas avoir une telle demande de leur part, celui d’être vice-président. Après deux heures d’échanges j’ai tout de suite adhéré à leur discours ainsi qu’aux différents objectifs".

A 59 ans, Franck Butter est encore dans le coeur de tous les supporters du CSP et il est toujours resté très proche du club. Au cours de sa carrière de basketteur professionnel qui a duré près de quinze ans, il a porté le maillot du Limoges CSP entre 1984 et 1985 puis de 1990 à 1994. L'ancien pivot limougeaud a aussi été sélectionné plus de 60 fois avec l'Equipe de France. Il est aujourd'hui directeur d'un établissement de restauration rapide à Limoges-Feytiat.