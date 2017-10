Limoges CSP - Frédéric Weis : Son cœur balance avant le match du Limoges CSP à Bilbao

Le Limoges CSP se déplace à Bilbao ce mercredi pour le compte de la 2e journée de l'Eurocup. Un match à part pour l'ancien pivot international Frédéric Weis, qui voit s'affronter ses deux clubs de cœur. Entretien.

Après une défaite pleine de promesses à Beaublanc face à Kuban, le Limoges CSP est en déplacement au Pays-Basque espagnol ce mercredi soir avec un match sur la parquet de Bilbao Basket. Une affiche à part pour Frédéric Weis, qui a passé la plus grande partie de sa carrière dans ces deux clubs (Limoges CSP : 1995-2000 puis 2010-2011 / Bilbao : 2004-2009). Ancien consultant basket de France Bleu Limousin, il sera sur place pour nos confrères de SFR Sport. Un retour plein d'émotion pour lui. Entretien.

France Bleu Limousin : Que représente pour vous ce retour à Bilbao ?

Pour moi, ça représente beaucoup. Ça représente d'abord la période la plus longue pour moi dans une même équipe de basket. J'ai réussi à être capitaine dans une équipe basque, alors que pour un Français, ce n'est pas facile du tout. C'est aussi là bas que j'ai réussi à rebondir alors que c'était compliqué à Malaga. Mais ça s'est terminé un peu en eau de boudin donc ça ma laisse un gout d'inachevé. Y retourner comme ça, cela permettra de boucler la boucle.

Vous étiez très respecté là bas...

Oui, il était même prévu de retirer mon numéro (plus grand hommage qu'un club puisse faire à un de ses anciens joueurs). J'étais un joueur important pour eux au niveau du caractère. Je sais que c'est un club qui pense à moi quand il s'agit d'évoquer les joueurs importants de son histoire. Et pour deux, il y a eu deux équipes importantes. Le Limoges CSP et Bilbao Basket. Le fait que les deux s'affrontent et que je sois là pour commenter, c'est un plaisir et un bonheur immense.

Est-ce qu'à l'époque et peut-être encore aujourd'hui, il y a une identité de jeu dans ce club ?

Il y avait une vraie identité familiale à l'époque. Peut-être pas au niveau du jeu parce qu'en Espagne, c'est souvent la même chose. Ça court beaucoup. Je me demande comment j'y ai trouvé ma place d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'était un club très familiale, qui jouait dans une salle qui s’appelait La Casilla. Une salle de 5 mille places qui faisait le plein à chaque fois. Les choses ont un peu changé. La salle a grandit, elle s'est améliorée. Et donc l'esprit famille est peut-être parti un petit peu, mais quand il y a cet esprit là dans un club, ça reste toujours un petit peu.

Il y a des similitudes entre Limoges et Bilbao. Les deux équipes ont raté les playoffs en championnat la saison dernière. Les deux clubs bénéficient d'une wild card pour l'Eurocup. Et les deux formations jouent plutôt bien en ce début de saison...

Les deux clubs ont du pratiquement tout reconstruire parce qu'ils ont eu beaucoup de difficultés la saison dernière. C'est aussi une équipe qui doit se racheter vis à vis de son public parce que ces deux clubs ont un très bon public. Ils ont à cœur de faire une meilleure saison et prouver que c'était juste une année sans.

Bilbao en ce début de saison, c'est deux victoires et deux défaites en Liga ACB, et une victoire de 10 points à Vilnius lors de la 1ere journée de l'Eurocup. Vous les sentez comment ?

J'ai eu la chance de parler au docteur qui est un des seuls à être encore là. Il m'a dit que l'équipe était beaucoup plus faible qu'à mon époque, mais qu'elle a été bien construite. Il y a un bon groupe, très solidaire. Il pense que cette équipe peut faire un truc plutôt sympa cette saison. Pour eux, l'Eurocup cette saison, c'est la cerise sur le gâteau, mais ils espèrent surtout retourner en playoffs du championnat espagnol. C'est leur priorité. Pour une fois, Bilbao (finaliste 2013, demi finaliste 2009 et 2010) n'a pas de pression en Eurocup. Donc forcément, ils seront relâchés. Et avec leur talent, ça fait de fortes probabilités qu'ils jouent bien.

Du coup, votre cœur penche pour qui ? Limoges ou Bilbao ?

Mon cœur est partagé entre les deux parce que ce sont mes deux maisons. Honnêtement, c'est très difficile pour moi de faire un choix. Mais je suis Français et j'ai habité Limoges pendant très longtemps. Donc je dirai quand même Limoges !

