Limoges CSP - Kevin Anstett :"toutes les qualités requises pour plus qu'exister dans le championnat français"

Alors que les joueurs du Limoges CSP sont pour la plupart arrivés en Limousin pour les tests physiques et médicaux avant un 1er entrainement collectif jeudi à Beaublanc, le directeur sportif Kevin Anstett a accepté de nous raconter les coulisses du recrutement estival marqué par les signatures de 7 nouveaux joueurs.

Kevin Anstett, quelles ont été vos contraintes pour recruter cet été ?

D'abord, c'est le fait de ne pas avoir de coupe d'Europe. On passe sur un "3e marché". C'était la plus grosse différence pour moi par rapport à la saison dernière. Avec l'entraineur Ilias Kantzouris, on voulait beaucoup de polyvalence pour mixer les 5 à mettre sur le terrain. C'était le fil conducteur de notre recrutement cet été. Notre enveloppe recrutement a baissé d'environ 10% mais ça ne fait pas de différence astronomique en terme de joueurs que tu peux avoir dans ton équipe. Le plus gros facteur, c'était vraiment l'absence de coupe d'Europe. Il y a aussi la concurrence des marchés émergents comme le Japon, la Corée du Sud, l'Australie ou encore la G-League où il y a de plus en plus d'argent ce qui rend le recrutement plus compliqué.

"Tout le monde recherche ce genre de profil sur le poste 4"

Dans ce contexte, où êtes-vous aller chercher et quels profils ?

Avec Ilias, on a été voir sur plusieurs marchés. Tyree Appleby, c'est vraiment à la Summer League à Las Vegas qu'on a tout fait pour le convaincre de venir. Il y a des joueurs que j'ai énormément vu lors de leurs cursus universitaires et qui n'étaient pas dans les championnats les plus référencés. Kameron McGusty en 2e division italienne ou Kristian Doolittle au Japon. Ce sont des joueurs qui ont déjà joué en Europe et qui à mon avis ont toutes les qualités requises pour plus qu'exister dans le championnat français.

Quel a été le joueur le plus difficile à recruter ?

Kristian Doolittle. D'abord parce qu'il a gagné le titre au Japon et là bas, on commence à toucher des sommes facilement au dessus des 200 voir 250 mille dollars la saison. Donc "pas touchable" pour nous. Et c'est un très bon joueur. Tout le monde recherche ce profil sur le poste 4. Ce qui a fait pencher la balance pour nous, c'est qu'il était compagnon de chambrée avec Kameron McGusty en College. Ils sont meilleurs amis. Je dois tirer un petit coup de chapeau à Kameron d'avoir passé des coups de fil pour nous aider sur ce coup là ! Kristian aurait pu continuer au Japon avec des sommes bien plus importantes que chez nous mais il voulait vraiment revenir en Europe y faire carrière. Surtout pour le niveau basket. Je pense que le fait de pouvoir rejouer avec Kameron a fait pencher la balance en notre faveur.

"Kavaliauskas m'a dit de foncer les yeux fermés"

Quelle est votre principale satisfaction suite à ce recrutement ?

Je pense qu'on a un gros collectif. Il n'y a pas un joueur qui sort du lot. Et je suis content de notre base JFL (joueurs formés localement). Avec Alexandre Chassang qui pour moi à Dijon était l'un des meilleurs pivots du championnat. Ce n'est pas parce que c'était un peu plus compliqué à Bourg qu'il a perdu son basket ou son talent. Je compte aussi beaucoup sur les deux Lucas. Ugolin qui a montré de belles choses chez nous en fin de saison dernière. Et Beaufort qui a montré de belles choses à Strasbourg. Avec Nicolas Lang qui est notre baromètre. Cette base JFL me rassure.

Concernant les joueurs américains, sentez-vous chez eux cette envie de jouer ensemble, de se partager le ballon ?

Ce qui m'a toujours plus avec Tyree Appleby, c'est que contrairement à Bryce Jones, il est capable de scorer mais il est beaucoup plus leader organisateur et passeur. Ce qui m'a aussi réconforté, ce sont mes échanges avec Antanas Kavaliauskas (ancien joueur du Zalgiris Kaunas) qui est dans le staff de Wake Forest où Tyree était en College. Pour savoir comment il pouvait s'adapter en Europe. Kavaliauskas m'a dit de foncer les yeux fermés, que le gamin est top, est un leader. Et avec le covid, ce sont des joueurs qui sortent de College plus âgés qu'avant. Il a déjà 24 ans. De quoi rassurer. Et Doolittle a vraiment une qualité de passe sur le poste 4. Ce n'est pas du tout un joueur qui joue pour ses stats.

Doolittle et Shittu arrivent ce jeudi en Limousin

A l'inverse, il faut quand même des joueurs qui sortent du lot pour débloquer certaines situations. Qui sont-ils ?

Kameron McGusty a de vrais qualités de scoreur. Evidemment Nicolas Lang qui en fin de match peut toujours te débloquer une situation sur un gros tir même si son défenseur est "dans ses chaussures". Et Tyree a aussi ces qualités de scoreur, si besoin.

Est-ce que tous les joueurs sont arrivés ?

Deux joueurs ne sont pas encore arrivés. Kristian Doolittle et Simi Shittu arrivent jeudi. Simi jouait le championnat canadien. Il aurait pu continuer à jouer parce que son équipe joue les playoffs mais il serait arrivé mi-août voir fin août. Et Kristian est arrivé en finale du championnat du Porto Rico. Il a terminé il y a seulement 10 jours. Il fallait qu'il rentre d'abord chez lui pour voir un peu sa famille avant de venir à Limoges.

"On n'était pas du tout parti sur l'idée d'un meneur rookie"

Cette équipe a une moyenne d'âge de 26 ans. Mais à la mène, c'est très jeune avec les 24 ans d'Appleby et les 21 ans de Beaufort. N'est-ce pas un risque surtout lors d'une saison ponctuée par 3 descentes en Pro B ?

Au début, quand on discutait avec Ilias, on n'était pas du tout parti sur l'idée d'un meneur rookie. Après, j'ai observé Tyree pendant des années et je l'aime beaucoup. Ilias a regardé une dizaine de matchs de Tyree et il était absolument amoureux du garçon et moi aussi donc il était persuadé de pouvoir le prendre en meneur "titulaire". Et les deux noms que l'entraineur voulait absolument sur les JFL, c'est Chassang et Beaufort. Ce n'est peut-être pas le nom le plus flashy, mais ses qualités défensives et son potentiel en attaque ont beaucoup plu à Ilias. Et il ne faut pas oublier que Nemanja Nenadic peut vraiment jouer à la mène. Son année à Zielona Gora, il a joué meneur toute la saison. Cela donne beaucoup d'options d'autant qu'il mesure 1 mètre 98. C'est un beau bébé. Il a 29 ans, il a l'expérience. Il a joué à l'Etoile Rouge. Il a joué en VTB et en ACB. Il peut nous apporter l'expérience qu'on n'a pas forcément au premier abord avec Tyree et Lucas. Il aurait pu rester en Espagne car c'est le meilleur championnat d'Europe. Mais ce que lui a dit le coach lui a beaucoup plu. A partir du moment où on partait sur de jeunes meneurs, Nemanja était pour nous le facteur "sécurité" sur le poste 1. Il nous fallait un poste 2/1 avec cette expérience à la mène.