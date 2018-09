Antibes, France

C'est le début de saison pour le Limoges CSP et son entraineur ce samedi à Antibes (20h30). Avant cette rencontre, Kyle Milling nous parle de son état d'esprit à l'orée de cet exercice 2018-2019, de son ambition, et de son équipe à la fois talentueuse et inconstante en défense lors de la préparation. Interview.

Pensez-vous que votre équipe est prête ?

Je pense qu'on est prêt. Après, on peut très bien jouer samedi et ne pas reproduire la même chose le match suivant. Dans le sport, on ne sait jamais. Le plus important, c'est de trouver de la constance dans le jeu. Pour l'instant, on travaille bien. Le groupe vît bien. La saison est aussi très longue. Samedi, ce n'est pas primordial même si il faut essayer de bien démarrer le championnat. Tout le monde a envie de débuter la saison. Tout le monde en a un peu marre des matches de préparation et des entraînements. Il faut mettre la machine en route, surtout que l'on va enchaîner 6 ou 8 semaines avec 2 rencontres par semaine et de très longs déplacements. On va rajouter des kilomètres au car de Jacques, comme vous avec la voiture de France Bleu ! Dans ce contexte, il faut aussi garder de la fraîcheur mentale avec de petites choses. De la fraîcheur physique aussi. C'est le boulot du staff.

Il faut créer des habitudes et la mentalité de vouloir faire des stops

Lors de la préparation, vous avez demandé plus d'implication défensive à vos joueurs. Où en êtes-vous ?

Dans notre équipe, tout le monde a envie de défendre. Certains peut-être plus que d'autres. Mais il faut être derrière eux tout le temps pour les pousser à faire les efforts qu'ils ne sont peut-être pas habitués à faire. Contre Fenerbahçe, on a très bien défendu. C'était un match complet. Mais pour trouver de la constance, pour qu'à chaque match on défende comme ça, c'est mon job mais ce n'est pas évident non plus. Il faut créer des habitudes et la mentalité de vouloir faire des stops. On a quelques joueurs qui peuvent mettre le ballon dans le panier mais il faut aussi arrêter nos adversaires.

L'absence de votre meneur et capitaine Jonathan Rousselle retenu avec l'équipe de France a t-elle été préjudiciable ?

Peut-être un petit peu pour lui parce qu'il a manqué 8-10 jours et c'est sa 1ère année avec moi et à Limoges. Mais Jo a un peu d’expérience et je n'ai aucun doute qu'en quelques jours, il va rattraper son retard. En plus, c'est bien que London Perrantes ai eu pendant ce temps-là un peu plus de responsabilités. Comme c'est sa 1ère année en Europe, c'est une bonne chose d'avoir été le seul véritable meneur sur cette période.

Avec Beaublanc derrière nous, on ne sait jamais

Justement, comment ça se passe pour lui ? Que doit-il travailler en priorité ?

Comme beaucoup de rookies en Europe, c'est de mettre de l'énergie et de l'agressivité tout le temps. En G-League, personne ne met la pression sur la montée du ballon ou ne conteste les passes. C'est plus facile pour monter la balle et pour les démarquages, alors qu'en Europe, chaque match est plus intense. Il a montré qu'il est capable de le faire mais il a parfois commencé les matches comme en G-League où ils font entre 65 et 80 matches en étant toujours à 80%. Il doit basculer pour mettre tout le temps beaucoup d'intensité et beaucoup d'énergie. Derrière, il a le talent. Mais pour pas mal de rookies, quand ils arrivent en Europe, ils ont du mal à être tout le temps à fond avec la gnaque. Souvent, ça arrive au bout d'1 an ou 2. J'espère que pour lui, ça va arriver le plus vite possible. En Europe, le meneur est toujours contesté. Il faut prendre l'habitude d'avoir tout le temps quelqu'un "dans son short".

Quels sont vos objectifs pour votre 2e saison sur le banc du Limoges CSP ?

Objectif ? (longue hésitation) C'est un grand mot. Pour moi, c'est comme l'année dernière. C'est de gagner le plus de matches possible. Déjà de faire les playoffs et après, avec Beaublanc derrière nous, on ne sait jamais. C'est une saison très longue. On va avoir des hauts et des bas. Mais j'espère que comme la saison dernière, on pourra donner le plus d'émotions et de bons moments possible aux supporters.

Que pouvez-vous nous dire sur Antibes, votre adversaire de la 1ère journée ?

C'est une équipe qui comme presque chaque année a des joueurs qui ont beaucoup d'expérience avec Tim Blue et Louis Campbell (40 ans). Ils ont pas mal de matches en JeepElite. Tim Blue est dans cette équipe depuis 7 ans. Il y a pas mal de choses qui passent par lui. C'est une équipe qui joue toujours bien au basket. Qui est chiante à jouer depuis des années. Et c'est un premier match de saison. Ce n'est pas évident pour superviser l'adversaire. En plus, sur la fin de la préparation, il leur a manqué 3 ou 4 joueurs en raison de la fenêtre internationale. On a pas vraiment vu leur équipe au complet. Après, tout le monde à envie de commencer de la meilleure manière possible. J'espère que l'on fera un match complet samedi soir.

Le match du Limoges CSP à Antibes est à vivre ce samedi soir en intégralité sur France Bleu Limousin. Début de la rencontre à 20h30.