Limoges CSP - L'arrière Nicolas Lang prolonge jusqu'en 2023

L'arrière Nicolas Lang, arrivé l'été dernier en Limousin, a prolongé son bail avec le Limoges CSP jusqu'en 2023. Une signature commentée par le directeur sportif Crawford Palmer dans un communiqué du club :"La prolongation de Nicolas Lang est une vraie satisfaction car nous assurons sa présence pour les trois prochaines saisons. Dans le jeu, Nico apporte sa solidité, son intelligence, et son adresse. Aux entraînements et dans le vestiaire, c’est la même chose. Il est le genre de joueur et d’homme avec lequel nous avons envie de construire notre projet : un “étudiant” du jeu, perfectionniste dans le travail, un mec solide et un relais du coach sur et en dehors du terrain pour chercher les performances et faire gagner le Limoges CSP."

Il est exemplaire dans ce qu’il fait sur et en dehors du terrain

L'entraineur Mehdy Mary a aussi salué cette prolongation de Nicolas Lang :"C’est un joueur reconnu et expérimenté en Jeep Elite. Il a été Champion de France deux fois. C’est donc un joueur habitué à disputer le haut du classement en Jeep Elite. Il est un grand professionnel, il va se donner les moyens d’être performant. Il est rigoureux, il s'entraîne beaucoup en dehors des entraînements collectifs. On sent quelqu’un de vraiment impliqué, qui a envie de progresser et de faire progresser les autres. Je m’appuie sur lui comme un cadre pour faire avancer l’équipe car il est exemplaire dans ce qu’il fait sur et en dehors du terrain. On connaît son adresse à 3 points, ses capacités à jouer juste et à défendre avec un niveau d’intelligence.“