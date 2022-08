Limoges CSP : l'effectif est au complet avec le recrutement du pivot Gavin Schilling

Le Limoges CSP a annoncé, ce mardi, son dernier recrutement pour la saison 2022-2023. Le joueur germano-américain Gavin Schilling vient compléter l'effectif au poste de pivot. La saison dernière, ce jeune joueur de 26 ans évoluait au FC Bayern Munich où il occupait le poste d'ailier fort. Le staff du Limoges CSP voit en lui un joueur aux multiples facettes.

Comme le précise Kevin Anstett, le directeur sportif du Limoges CSP : "Nous attendons qu’il passe encore un cap avec nous, sur le plan offensif, comme il avait pu le faire à Braunschweig et qu’il soit notre socle défensif tout comme Wilfried Yeguete".

L'entraîneur limougeaud Massimo Cancellieri, quant à lui, ajoute : “Gavin est motivé pour avancer dans sa carrière et cela compte beaucoup pour moi. Il a le physique et la taille dont nous avons besoin dans la raquette."

Gavin Schilling : bio express et performances

Né à Munich, il part à l'âge de 8 ans vivre aux États-Unis avec sa famille. Sa carrière débute donc outre-Atlantique par quatre saisons de NCAA auprès des Spartans du Michigan. En 2018, il se tourne vers le championnat européen et retourne dans son pays de naissance, l'Allemagne. Il signe alors pour deux saisons au Ratiopharm Ulm et rejoint ensuite les Basketball Löwen Braunschweig pour un an. En 2021, il s'engage aux côtés du Bayern de Munich avec qui il dispute notamment l'Euroleague. En tant qu'ailier fort du Bayern, il tournait à 4,9 points pour 4,8 rebonds et 0,6 passe décisive durant la saison 2021-2022.