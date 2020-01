Limoges CSP : le meneur Semaj Christon sur le départ vers la Grèce

Limoges, France

C'est une grosse tuile pour le Limoges CSP. Après avoir tenté de le retenir, le club de basket limougeaud va finalement laisser partir son meilleur joueur, le meneur américain Semaj Christon. Courtisé par le club grec de l'AEK Athènes, toujours engagé en Basketball Champion's League, le joueur va donc quitter le Limousin après une petite moitié de saison.

Semaj Christon pas dans le groupe à Orléans

L'accord entre les deux clubs est "en voie de finalisation" selon le directeur sportif du CSP Crawford Palmer. Sauf improbable retournement de situation, il ne sera pas dans le groupe pour affronter Orléans ce samedi. "Pour le bien du groupe" précise Palmer, le joueur n'ayant plus la tête à Limoges. En échange, le club grec va verser un "buy out" au Limoges CSP, d'ores et déjà en quête d'un nouveau meneur de jeu.