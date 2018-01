Limoges, France

Une rose blanche en guise d'hommage. "ça commence par là .... enfin non, ça n'aurait jamais dû commencer déjà", explique, les larmes aux yeux, ce supporter, membre du groupe des Ultras Green.

Photo d'illustration © Radio France - N.T

Sur les grilles fermées du parc des sports de Beaublanc, quelques supporters ont pleuré la mort de Frédéric Forte. Encore abasourdi par la nouvelle, Nicolas a du mal à trouver les mots : "J'ai les larmes. Je suis pas bien du tout, je pleure depuis hier. Certes, je pense à ses proches, mais on est tous proche de lui ici", ajoute-t-il.

On va crier plus fort pour qu'il nous entende de là-haut.

Thierry Grimault, le co-fondateur du groupe de supporters des Ultras Green, ne veut toujours pas y croire : " et puis finalement, il faut se faire à la raison. Il nous a fait un sacré gag là. En plus, j'avais discuté avec lui dans la journée". L'émotion est forte, l'atmosphère est pesante. "On va crier plus fort pour qu'il nous entende de là-haut. Mais ce n'est pas ce qui le ramènera. Il n'aurait pas voulu qu'on lâche, alors on lâchera pas !", affirme-t-il.

Des supporters comme Julien Imbert, qui lui rendront un dernier hommage, lors du match face à Kazan, avec leur cœur, leurs tripes, et sûrement quelques larmes :

Lettre à toi même #FredForté de la part de tes @ultras_green. pic.twitter.com/jR2WBysmMR — Ultras Green Limoges (@ultras_green) January 1, 2018

"On sait qu'il va veiller sur le CSP, qu'il va veiller sur nous, et tout faire pour que le club continue comme ça", conclut-il.