Limoges CSP : le projet jeune s'accélère avec l'arrivée de deux joueurs du Centre Fédéral

Limoges, France

Le projet jeune s'accélère au Limoges CSP. Le club de basket limougeaud a annoncé ce mercredi les signatures de deux joueurs du Centre Fédéral. Le jeune meneur-arrière de 18 ans Timothé Crusol intégrera l’effectif professionnel et pourra également aider l’effectif Espoirs "sur des matchs capitaux" dixit le communiqué du club. Cette saison, Timothé Crusol tournait à 12,25 points, 2,56 rebonds, 4,19 passes décisives sur une moyenne de 32 minutes de jeu par match. Quand à Maxime Carène, ailier fort de 2,07 mètres, il va intégrer l’effectif espoirs. Il tournait à 3,8 points, 3 rebonds, sur une moyenne de 21 minutes de jeu par match cette saison avec le Centre Fédéral.

Crawford Palmer et Alfred Julbe face à la presse ce mercredi à Beaublanc

Sur le site du Limoges CSP, le directeur sportif Crawford Palmer déclare : "Nous sommes très contents du choix de ces deux jeunes, qui sont tous les deux de forts potentiels. On remercie le Centre Fédéral pour le travail qui a été fait avec eux, pour les faire progresser ces dernières années. On va faire notre maximum pour bien prendre le relais." Crowford Palmer qui va tenir sa 1ère conférence de presse ce mercredi après-midi à Beaublanc en compagnie du nouvel entraineur Espagnol Alfred Julbe, et du président du directoire Yves Martinez. Une conférence de presse à suivre en intégralité et en direct sur la page facebook de France Bleu Limousin.