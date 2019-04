Limoges CSP : la justice décide de ne pas reporter l'assemblée générale de l'association Limoges CSP Elite

Le tribunal de grande instance de Limoges a rendu sa décision ce mercredi matin concernant le référé déposé par Youri Verieiras, le président du directoire du Limoges CSP. Le dirigeant du club n'a pas eu gain de cause. Cela pourrait entraîner du changement dans un avenir proche.

L'assemblée générale de l'association CSP Elite, détentrice de 84% des parts du club de basket Limoges CSP, aura bien lieu ce mercredi après midi. Le tribunal de grande instance de Limoges a rendu sa décision ce mercredi matin concernant le référé déposé par le président du directoire du club. Youri Verieiras contestait sa non convocation à cette AG par l'administrateur judiciaire nommé pour gérer l'association, et il demandait le report de l'assemblée générale. Il n'a pas été entendu. Céline Forte pourrait donc être majoritaire à l'AG et reprendre la main sur le club. Reste à connaitre les intentions de l'actuelle direction. Pour l'instant, elle n'a pas répondu à nos sollicitations.