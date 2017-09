Limoges CSP - Mam Jaiteh :"Besoin de ressentir de l'amour"

Ce n'est pas l'amour est dans le pré, mais l'amour sur le parquet ! Avant le début de saison du Limoges CSP dimanche soir sur le parquet de l'Asvel, le pivot Mam Jaiteh se confie sur la saison à venir et sur ses attentes, pour donner le meilleur de lui même. Interview.

Le Limoges CSP entame sa saison de Pro A ce dimanche soir sur le parquet de l'Asvel et en direct sur France Bleu Limousin (18h30). Avant cette première rencontre, le nouveau pivot Limougeaud, Mam Jaiteh, passé par Boulogne-sur-Mer, Nanterre et Strasbourg, se confie sur son arrivée en Limousin et sur ses ambitions, après deux exercices difficiles. Interview.

France Bleu Limousin : Vous vous êtes engagé pour une saison cet été avec le Limoges CSP. Ça vous fait quoi d'arriver dans ce club ?

Mam Jaiteh : Très très content de rejoindre la "CSP family". On sent qu'il y a vraiment cette envie de créer un nouveau projet, un nouveau souffle. Et on peut sentir beaucoup d'attente, de la part du staff, des supporters et de l’entraîneur. Il y a vraiment de quoi faire cette saison.

Quelles sont vos attentes ?

Déjà, c'est de retrouver mes standards. De pouvoir faire une très très bonne saison. Ici, le fait qu'il y a un gros public, très exigeant, je dois faire en sorte que cela m'aide et me pousse. En plus, on joue la coupe d'Europe. On a un effectif qui est très bon. Je pense qu'on peut vraiment aller loin.

J'ai besoin de ressentir de l'amour et du plaisir

Vous parlez d'être poussé par le public. L’entraîneur, un ancien pivot, peut le faire aussi. Avez vous besoin de cela pour franchir un cap ?

J'ai besoin d'être quelque part où je sens que je vais être aimé. C'est la chose la plus importante pour moi. Ressentir de l’amour et du plaisir de la part de mon entourage sportif. Et jusqu'à présent, c'est ce que je ressens. Au niveau de l'équipe, ça se passe bien pour le moment. Même dans les moments difficiles. Comme on a pu le voir en pré-saison quand on était mené de 20 points (contre Charleroi). On s'est quand même serré les coudes, même si ce n'était qu'un match de préparation. Cela montre déjà un petit peu ce que l'on a dans le cœur.Pour moi, c'est très important de pouvoir ressentir que je suis dans un endroit où on veut de moi et où on attend beaucoup de moi. Je suis très content d'être là et je pense que cela peut me permettre de passer le cap que je veux franchir.

Vous partagez le poste 5 avec Fréjus Zerbo, le seul qui était déjà là les saisons précédentes. Il a du vous parler des attentes des supporters ?

Au delà du basket, c'est surtout un état d'esprit. Ils veulent voir des joueurs combatifs sur le terrain et qui ne lâchent jamais. Je pense qu'à partir du moment où on se donne sur le terrain, le public sera content. En tant que joueur, il faut donner à ce public là, lui monter qu'on est là, ensemble, et une fois qu'on lui donne ça, ils vont nous donner mille fois plus en retour. D'ailleurs, c'est un de mes principaux objectifs de ce début de saison. De faire en sorte de donner au public pour ensuite pouvoir esperer recevoir de la part de ce public.

On y va sans pression mais pour gagner

Si on caricature la philosophie du coach, c'est l'équipe avant tout, on défend et on court. Vous en pensez-quoi ?

J'en suis très très content. C'est pas quelqu'un qui cherche à brider quoique ce soit. Il cherche à donner une certaine liberté. Ce qu'il veut avant tout, c'est qu'on puisse défendre dur. Il a recruté des joueurs qui ont tous ce point en commun qui est la course. Des joueurs qui peuvent aller vite vers l'avant. A partir du moment où l'on défend dur, on a toujours des situations où l'on se retrouve vite vers l'avant. Et là, il y a une certaine liberté où chacun sait ce qu'il sait faire ou moins bien faire. Chacun est assez intelligent pour jouer son jeu sans en faire trop. Pour moi, c'est quelque chose de très positif parce que cela permet à chacun de s'exprimer et de montrer ce qu'il est capable de faire.

Ce dimanche, vous entamez le championnat de Pro A sur le parquet de l'Asvel, l'un des favoris cette année. C'est une bonne chose ?

Oui, notamment en vue de la coupe d'Europe. On va jouer une compétition européenne (l'Eurocup) très relevée. Jouer contre une équipe qui est annoncée très très forte, c'est très bien pour nous. Ça va tout de suite nous mettre dans le bain. En plus, ça va nous enlever de la pression. On va là bas en étant assez libre. Dans un premier temps, tout ce que l'on va esperer, c'est de se donner pour montrer que l'on est capable et que l'on peut avoir de grosses attentes pour cette année. On y va pour gagner le match mais ce n'est pas nous qui avons la pression.

