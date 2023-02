Limoges CSP - Massimo Cancellieri : "comme une avant saison mais c'est inacceptable d'abandonner comme ça"

Si le Limoges CSP s'est montré consistant lors de la 1ère mi-temps samedi à Bourg-en-Bresse effaçant même un retard de 11 points avant d'atteindre la pause avec 2 longueurs d'avance (41-43), il s'est complétement effondré au retour des vestiaires. "Lors des 2 ou 3 premières minutes de la seconde mi-temps, on n'arrive pas à scorer. Et on donne des lancers francs. A chaque fois, ils ont marqué ou ils ont eu des lancers. On n'a pas vraiment réussi à les arrêter. Et on n'a pas réussi à gérer nos temps faibles. On a aussi joué sans meneur de métier. C'est compliqué. C'est une mauvaise soirée pour nous" analysait à chaud le capitaine du CSP Nicolas Lang à l'issue de cette fessée (98-75) reçue dans l'Ain.

Comment intégrer trois joueurs avec si peu d'entrainements ?

L'analyse de son entraineur a d'abord porté sur le contexte. "Pour nous, c'est comme une avant saison. Des nouveaux joueurs, des blessés, des matchs tous les 3 jours. Pour nous c'est trop. Honnêtement, on n'est pas fait pour ça !" Un terrible aveux d'impuissance de la part du technicien italien qui ces dernières semaines a vu trois nouveaux joueurs arriver. C'est pratiquement une moitié d'équipe qu'il faut intégrer au collectif alors que les matchs s'enchainent et que les entrainements sont réduits à peau de chagrin. L'absence de Desi Rodriguez pèse lourd. Il était le plus impactant. Ajoutez à cela les forfaits répétés de Bryce Jones, autre joueur clé, et cela donne un Limoges CSP en grande souffrance.

Faire le dos rond d'ici à la fenêtre internationale fin février

Si Massimo Cancellieri doit attendre avec impatience la fenêtre internationale de février (21 février/1er mars) pour enfin avoir le temps de travailler avec cette "nouvelle équipe", il ne compte pas laisser passer la 2e mi-temps de samedi comme si de rien n'était :"la seule chose que je déteste, c'est quand on montre une équipe qui abandonne dans le 3e quart temps. C'est inacceptable. Je veux voir les gars mourir sur le terrain." Une formule appropriée alors que le CSP va jouer mardi un match "à la vie à la mort" sur le parquet de l'AEK Athènes pour garder un mince espoir de qualification en BCL. Si cette ambition est trop grande, il s'agit au moins de retrouver de l'orgueil, de la fierté. Des vertus qui ont manqué à la plupart des joueurs Limougeauds samedi soir dans l'Ain.