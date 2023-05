Limoges CSP - Massimo Cancellieri : "j'ai vu que les gens ont changé leur façon de me regarder"

Après avoir expédié en quelques secondes la conférence de presse d'après-match devant des confrères provençaux autant médusés qu'amusés mardi soir à Fos-sur-Mer, le bientôt ex-entraineur du Limoges CSP Massimo Cancellieri a accepté de répondre à quelques questions pour France Bleu Limousin.

C'était important pour vous de terminer cette saison par une victoire à Fos-sur-Mer ?

Oui. C'est dommage que nous ne l'avons pas fait à la maison. Mais on voulait gagner pour laisser un goût pas trop amer.

"Quand nous avons demandé de l'aide, c'était difficile de l'avoir"

La saison se termine à peine. Il n'y a pas de recul mais les problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon vous cette saison au Limoges CSP ?

Parfois, c'est mieux d'analyser les choses qui arrivent avec un peu de logique. Pas seulement avec la logique du basketball et des résultats. Jusqu'en janvier, cette équipe a marché. Après, des choses sont arrivées. Surtout des changements de joueurs. Cela a un peu changé l'alchimie. Ensuite, c'était difficile de la rattraper. Et on est tombé dans le trou. Je pense que parfois, cette équipe avait besoin d'un peu d'aide. Les résultats n'ont pas aidé. Quand nous avons clairement demandé de l'aide, c'était difficile de l'avoir.

De la part de qui ?

Personne en particulier. C'est en général.

Vous êtes passés du rêve au cauchemar avec le Limoges CSP. Qu'allez-vous garder de ces deux années ?

Je garde tout ce qui est arrivé jusqu'en janvier. Mais les mauvaises périodes m'ont aussi beaucoup aidé pour apprendre à être meilleur. Pour mieux aider l'équipe dans ces moments là. Parce que le 1er responsable de l'équipe, c'est moi. C'est vrai qu'on cherche de l'aide mais l'entraineur est l'entraineur et les joueurs sont les joueurs. Et le but, c'est d'aider l'équipe de n'importe quelle manière. Je me reproche ça. De ne pas avoir réussi à l'aider suffisamment. Tout le reste, c'est parfait. J'ai fait la coupe d'Europe, le Top 16. J'ai entrainé en 2e division italienne puis j'ai entrainé Limoges en terminant 4e la saison dernière. Je garderai le maillot de Limoges. Pour moi, c'est encore un rêve. Les résultats n'ont rien changé. Le fait que je parte non plus. C'est juste la vie. Honnêtement, j'étais attaché au maillot.

"Je vais montrer que je suis encore un bon entraineur"

Est-ce que vous êtes quand même déçu par certaines choses ?

Non. Rien. (il sourit)

A quel moment avez-vous compris que votre histoire avec le Limoges CSP devait s'arrêter en fin de saison ?

Pendant la période de la coupe de France et de la Leaders Cup (semaine du 13 au 19 février). J'ai vu quelque chose de différent par rapport à l'ambiance. Je me suis dit ok. Si les gens ont changé aussi vite leur façon de me voir, ce n'est pas un problème. Je ne me suis pas dit que j'allais partir, mais j'ai commencé à réfléchir. Parce que j'ai vu que les gens ont changé leur façon de me regarder et ont pensé que je n'étais plus le bon entraineur pour Limoges après 1 an et demi. Mais c'est bon. C'est la vie. C'est ma vie. Je vais ailleurs. Je vais montrer que je suis encore un bon entraineur. C'est un challenge pour moi. Et j'aime bien ça.

Mais de qui parlez-vous exactement ?

C'est un feeling. Personne m'a attaqué personnellement. Mais j'ai 51 ans et je suis très bon pour comprendre quand la situation change.