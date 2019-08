Limoges CSP - Nicolas Lang :"Comme me disait Jo Gomis, c'est un truc à faire dans une vie"

Limoges, France

Après 15 jours de travail et de découverte mutuelle, les joueurs du Limoges CSP vont disputer leur 1er match de préparation ce mardi soir à Saint Junien (20h). Dans le cadre du Trophée Mickael Brooks, les joueurs d'Alfred Julbe seront confrontés à ceux des Metropolitans 92, club né de la fusion entre celui de Levallois et le club de Boulogne-Billancourt. Un match auquel ne participera pas le nouvel arrière français du CSP Nicolas Lang. Percuté par une voiture à la sortie d'un match avec son précédent club de Strasbourg fin avril, il a été victime d'une fracture du plateau tibial. Le club ne veut prendre aucun risque avec lui. Même si il va beaucoup mieux, son 1er match ne devrait pas intervenir avant la venue à Beaublanc de Pau-Orthez en Coupe de France le 17 septembre. Interview.

Comment allez-vous après l'accident d'avril dernier ?

Je me sens très bien. Je pense qu'il y a un paquet de clubs dans lesquels j'aurais déjà repris. Mais ici, le staff médical à l'air tellement performant que je leur laisse toute ma confiance. Sur les premières semaines, j'ai découvert un staff médical que je n'ai jamais vu ailleurs. Si ils disent qu'il faut encore que je reste en dehors à travailler, je resterais en dehors à travailler mais en tout cas, ils ont toute ma confiance.Je pense que je serai très bientôt de retour. Pour le début de saison, c'est sûr et certain. Mais l'idée, c'est de ne pas se précipiter et de faire bien les choses. Mais j'ai hâte de reprendre, c'est clair et net.

Rien qu'en se baladant en ville, tu sens déjà la passion

Comment vivez-vous cette arrivée au Limoges CSP, avec toute la passion qui l'entoure ?

Je suis content. Ça fait quelques semaines que je suis dans la ville. Je n'ai pas encore découvert les soirs de match mais rien qu'en se baladant en ville, tu sens déjà la passion. Tu sens déjà qu'il y a des choses que tu ne vois nulle par ailleurs en France. Tu sens que tout le monde aime le basket. Que c'est le truc principal. Comme me disait Jo Gomis, c'est un truc à faire une fois dans une vie donc je suis heureux de pouvoir vivre ça.

Que pensez-vous de ce groupe ?

Je pense qu'il y a une vraie complémentarité. On a vraiment des joueurs qui n'ont pas les mêmes qualités. Chaque défaut de certains joueurs, tu peux les compléter avec les qualités d'un autre et vis versa. C'est très intéressant. En plus, avec un coach qui amène quelque chose de différent. Par sa culture. Parce qu'il a vu d'autres choses dans sa carrière. Donc les joueurs, plus le staff en général plus le public, ça peut donner quelque chose d’intéressant.

Si le public sent que l'équipe donne tout, ça peut-être super intéressant

Vous connaissez Beaublanc dans la peau de l'adversaire. Avez-vous hâte de découvrir cette salle comme joueur du Limoges CSP ?

Tout à fait ! A chaque fois que je suis venu jouer ici, la première consigne du coach était à propos du public. Notamment pour les américains qui n'avaient pas encore connu ça. De faire attention parce que ça peut aller très vite. Etre prêt dès le début du match. Rester concentré parce que le public peut vite te faire perdre tes moyens quand tu es adversaire. Je suis impatient d’être "du bon côté. J'ai déjà gagné ici mais j'ai aussi pris des doudounes. C'est vrai qu'avec un public comme ça, si il sent que l'équipe donne tout, ça peut-être super intéressant.

Avec ce club toujours ambitieux qu'est le Limoges CSP, vous abordez une saison excitante avec le championnat et l'Eurocup qui est une superbe compétition...

Oui, l'Eurocup est vraiment une belle compétition. Pour l'avoir joué quelques fois, c'est quand même encore un niveau au dessus de la Champion's League. C'est clairement la 2e meilleure compétition derrière l'Euroleague. Peu importe les équipes dans lesquelles j'ai joué, j'ai toujours eu de l'ambition. Maintenant, on sait qu'une saison, c'est long. Quoiqu'il se passe au début, il ne faut pas s’exciter ni s'affoler. Que les supporteurs, avec leur passion, soient comme ça, c'est tout à fait normal. Nous, en tant que joueurs, il faut rester stables et bosser quoiqu'il arrive.

Il ne faut rien s’interdire

L'ASVEL a aujourd'hui beaucoup de moyens et fait figure de locomotive pour la basket français. En tant que compétiteur, pensez-vous pouvoir les titiller ou ce club est-il inatteignable ?

Il y a deux ans, je jouais à l'ASVEL. On avait une des plus grosses équipes sur le papier qu'on ai jamais vu en France. C'est ce qui se disait. Il y a des coaches qui disaient qu'on n'allait peut-être perdre aucun match de la saison. Finalement, cela a été un fiasco total. Cela prouve bien que juste des moyens, cela ne veut absolument rien dire. Notamment en France. Peut-être à l'étranger mais en France, c'est super compliqué. La différence entre les joueurs n'est pas si énorme. Après, l'ASVEL sera peu-être ultra dominante cette saison. Je leur souhaite de réussir en l'Euroleague. Comme vous dites, il y a besoin d'une locomotive pour le basket français. Mais cette compétition prend du gaz. Après, le retour en championnat n'est jamais simple, surtout dans certaines salles. En basket, surtout en France, tu ne peux jamais être certain. Et puis au final, peu importe comment se déroule la saison régulière, ensuite, il y a les playoffs. Tu peux te faire surprendre au 1er tour.

Donc il ne faut rien s'interdire ?

Non, il ne faut rien s'interdire. C'est une ligue qui t'oblige à rester très humble. Il ne faut pas faire de complexe et ne rien s'interdire.

L'info en plus : Il y a de l'intensité et les pépins physiques qui vont avec lors des entraînements du Limoges CSP. Pour le match de préparation de mardi face aux Metropolitans 92 à Saint Junien, Alfred Julbe devra faire sans Nicolas Lang mais aussi Vee Sanford (trop juste) et Timothé Crusol (cuisse). Alors que Brian Conklin (cheville) est incertain.