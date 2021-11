Basket - Limoges : Nicolas Lang en Bleu, Vincent Collet "trouve remarquable l'optimalisation de ses qualités"

Arrivé sur le tard en équipe de France, Nicolas Lang va vivre sa 2e expérience en Bleu lors de la fenêtre internationale de novembre. Une sélection qui vient récompenser son très bon début de saison. L'artilleur limougeaud fait partie des meilleurs joueurs du championnat de France au nombre de points marqués et à l'évaluation. Pour le sélectionneur national, il était logique de le convoquer pour affronter le Monténégro le 26 novembre et la Hongrie le 29. D'autant que son profil lui sera utile. "Pour sa qualité spécifique de shooter dont on ne dispose pas beaucoup. On sait par rapport aux oppositions, Monténégro et la Hongrie, qu'il peut y avoir de la zone. On a besoin dans une sélection d'avoir 1 ou 2 shooter qui soient des valeurs sûres et c'est clairement le cas pour Nicolas" estime Vincent Collet.

Le sélectionneur ne tarit pas d'éloge à propos de Nicolas Lang

Le sélectionneur des Bleus, médaillé d'argent l'été dernier aux Jeux Olympiques de Tokyo, heureux de voir le niveau de jeu atteint par son ancien protégé à Strasbourg. "Je suis content qu'il ai pu retrouver ce niveau là et surtout qu'il puisse le faire dans la durée. On sent maintenant que c'est installé et que la confiance aidant, il fait de plus en plus de choses. Il marque ses points de différentes façons" développe celui qui est aussi cette saison l'entraineur de Boulogne-Levallois. De quoi ouvrir les portes de l'équipe de France à un Nicolas Lang ravi de pouvoir porter à nouveau le maillot bleu :"j'étais très content quand j'ai vu la liste et que j'étais appelé. J'ai beaucoup apprécié mon expérience l'année dernière. Ça me permet de jouer à un très bon niveau de basket pendant une semaine. C'est aussi plaisant de voir autre chose. C'est une bonne expérience. Dès qu'on m'appelle, je suis là."

Ça montre que même si on ne saute pas les immeubles ou qu'on ne court pas le 100 mètres en 10 secondes, on peut malgré tout devenir un excellent joueur de basket - Vincent Collet

Nicolas Lang avec l'équipe de France face à la Grande-Bretagne lors d'une précédente fenêtre internationale - Julien Bacot/FFBB

Nicolas Lang qui aux yeux du sélectionneur est un véritable exemple pour les autres joueurs qui comme lui, ne sont pas forcément les plus athlétiques du monde professionnel. "Ce que je trouve remarquable, c'est l'optimisation de ses qualités. Aujourd'hui, dans le basket qui est de plus en plus athlétique, il a trouvé sa façon de jouer en étant dans la précision, dans la justesse. Dans l'adresse aussi mais pas seulement. Dans le travail pour se mettre en position, c'est exemplaire. Dans tous les processus de formation, je pense que c'est important d'avoir ce type de référence. Ça montre que même si on ne saute pas les immeubles ou qu'on ne court pas le 100 mètres en 10,5 secondes, on peut malgré tout devenir un excellent joueur de basket."

Nicolas Lang est certain de continuer à progresser

Nicolas Lang est d'ailleurs persuadé, même à 31 ans, qu'il va continuer à progresser :"avec l'âge, physiquement je vais passer de ça (il met sa main 10 cm au dessus du parquet) a encore un peu plus bas. Mais au niveau de l'expérience et au niveau de la science... Que ce soit de la nutrition, du sommeil, du travail cognitif. Quand j'ai commencé le basket, toutes ces choses là n'existaient absolument pas. Ce sont des chose que j'étudie beaucoup. Et je suis persuadé que dans les prochaines années, il y a des choses qui vont se rajouter et comme je suis très curieux, je vais toujours être le mec qui va piocher là dedans pour essayer de m'améliorer. Je me sent bien mieux qu'à 222 ou 23 ans. Et moins que l'année prochaine" rigole le capitaine du Limoges CSP. Une curiosité et une éthique de travail qui en tout cas lui auront ouvert une fois de plus les portes de l'Equipe de France.