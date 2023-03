Limoges CSP - Nicolas Lang :"Très important de garder la tête froide, d'autant plus à Limoges"

Nicolas Lang n'est pas du genre à s'enflammer. Vraiment pas. L'Alsacien sait trop bien que la gestion des émotions, négatives ou positives, est une clé importante de la réussite pour un sportif de haut niveau. Après la superbe victoire du Limoges CSP dimanche face au leader du championnat de France de basket, le capitaine limougeaud reste fidèle à ses principes. Froid comme une lame. Interview.

Que retenez-vous de la victoire de dimanche face à Monaco ?

C'était un très bon match. La défense a été très intéressante. Mais c'est l'aspect mental qui m'a le plus fait plaisir. On a eu plusieurs victoires comme ça depuis le début de saison où tu es repoussé à 7-8 points mais au lieu d'en prendre 20, tu restes dans le match avec une bonne action, une bonne défense. Et à la fin, avec un petit run, tu peux prendre ce genre de victoire. Et ça, on n'a pas réussi à le faire en février et même en mars. Le fait de rester dans le match le plus longtemps possible même en cas de temps faibles. Maintenant, on enchaine dès mardi à Dijon qu'on a croisé il y a un mois (Leaders Cup) et ils nous ont mis 20 points. Je me répète depuis 4 ans mais il faut faire très attention dans les moments difficiles mais aussi après des gros matchs comme ça. Il faut vite se remettre au travail et garder la tête froide. C'est même parfois plus dur quand tu gagnes ce genre de match. Mais c'est très important, d'autant plus à Limoges.

Est-ce que la correction infligée par Dijon à la Leaders Cup est une source de motivation supplémentaire pour le match de mardi en Bourgogne ?

Non. J'ai juste envie de gagner. Je n'ai pas besoin de motivation supplémentaire pour gagner un match de basket. Déjà, il faut voir ce qu'on va proposer. A la Leaders Cup, ce qui nous a fait très mal, ce sont les balles perdues. En février, on faisait plus de replis défensifs qu'autre chose. C'était compliqué. C'est un secteur où on a été très bon dimanche face à Monaco. Mais c'est clairement un axe d'amélioration pour nous. Il faut trouver le juste milieu entre savoir lâcher la balle quand il faut et ne pas la perdre. Mais il y en aura des pertes de balle. Le plus important, c'est de vite se remettre dedans et ne pas en perdre 3 ou 4 de suite comme on a fait à la Leaders Cup. On va voir si en un mois, on a retenu les leçons de cette défaite et si on va réussir à s'adapter par rapport à ça.

Comme face à Monaco lorsqu'ils recollent très vite avec un stop et deux tirs longue distance. Vous disiez à vos coéquipiers de continuer...

J'essaye, y compris quand on marque des paniers. J'essaye de garder tout le monde sur la prochaine action. C'est une sorte de philosophie de toujours penser à la prochaine action, que ce soit après un panier marqué ou encaissé. Pour moi, c'est la base du sport. C'est ultra important. Et surtout face à de fortes équipes contre qui tout va très vite. Si tu te prends la tête à chaque fois qu'ils mettent deux paniers à trois points et un dunk, t'as pas fini !

Est-ce que le retour de Dési Rodriguez est la principale raison de ce retour en forme de l'équipe ?

Oui. Face à Cholet, son retour surprise ne nous a pas forcément avantagés mais depuis le match de Malaga, je pense qu'il a retrouvé de vraies sensations. Avoir quelqu'un qui est précieux au rebond offensif et qui est toujours dans les espaces, moi j'aime bien. Il est souvent bien placé. Et quand il a la balle à deux ou trois mètres du cercle, c'est le genre de joueurs où même quand il rate, tu ne t'énerves pas. Tu as l'impression que de toute façon, ça va rentrer. Il a de bonnes mains, du toucher. Ce n'est pas une assurance tout risque mais tu es quand même en confiance quand il a la balle à certains endroits. Et si en plus, il commence à mettre deux ou trois tirs à trois points, ça va obliger la défense à sortir un peu de la raquette et cela va créer des espaces.