Limoges CSP - Nouveau format pour la Basketball Champions League afin de s'adapter à la crise sanitaire

Prudence est mère de sûreté. Et en ce début de saison d'ores et déjà perturbé par la Covid-19 et des annulations de rencontres dans les différents championnats européens, les organisateurs de la Basketball Champions League préfèrent anticiper et minimiser les risques. Finalement, il n'y aura pas de poules de 8 équipes avec 14 matchs dont 7 à domicile pour chaque formation. A la place, il y aura des poules de 4 équipes. Les deux premières de chaque groupe seront qualifiées pour le Top 16.

De sept à trois matchs à Beaublanc en saison régulière

Dans cette configuration, le Limoges CSP hérite de l'Hapoel Jérusalem, de Turk Telekom et du vainqueur du barrage entre le Sporting Portugal et le club bosnien d'Igokea. Cela devrait repousser le début de saison européen du 20 au 27 ou 28 octobre. Le Limoges CSP va envoyer un communiqué pour expliquer à ses abonnés la marche à suivre alors que le nombre de matchs européen passe de sept à trois en saison régulière.