Limoges CSP - Officiel : le scout Kevin Anstett futur directeur sportif du Limoges CSP

Après Crawford Palmer, place à Kevin Anstett. Le Limoges CSP a dévoilé ce lundi le nom de son futur directeur sportif. Il s'agit du français Kevin Anstett, jusque là scout en NBA pour la franchise des Philadelphia 76ers. Chargé de repérer et d'observer les prospects hors Etats-Unis en vue de la draft mais aussi suivre le marché des joueurs libres, il prendra ses fonctions à la fin de cette saison. Ce sera sa 1ère expérience au poste de directeur sportif. Pas de quoi effrayer la propriétaire du club Céline Forte qui a réagi sur le site du club .

Une manière innovante de penser la construction d’une équipe

"Le choix du nouveau directeur sportif est le fruit d’une longue réflexion sur nos méthodes de recrutement et notre politique sportive, notamment d’un point de vue formation. Kevin a une manière innovante de penser la construction d’une équipe, son expérience en tant que scout et sa connaissance basket sont des atouts indéniables pour le club. Sa philosophie quant à la gestion humaine des joueurs et du staff ne vient que renforcer notre décision de lui faire confiance" a-t-elle déclaré par communiqué.

Fier d'avoir une telle opportunité et de pouvoir apporter ma vision et ma pierre à l'édifice

Quand au futur directeur sportif du CSP, il se dit ravi de rejoindre le club :"Je suis ravi de rejoindre un club avec autant d'histoire et de ferveur que le CSP. Durant toutes mes années de scout, où que j’aille dans le monde, le CSP a toujours été un club reconnu et respecté. Je suis fier d'avoir une telle opportunité et de pouvoir apporter ma vision et ma pierre à l'édifice à la construction de ce nouveau projet. Un projet impulsé par Céline Forte qui m’a notamment séduit par la mise en place de nouvelles méthodes de travail et une attention particulière sur la formation de nouveaux talents pour le club".