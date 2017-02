Limoges CSP - Ousmane Camara :"C'est un match bascule !"

Le Limoges CSP va t-il pour la 1 ère fois cette saison, enchaîner trois victoires de suite en Pro A ? Réponse ce samedi soir à Beaublanc. Pour le compte de la 20e journée, le CSP reçoit le 2e, Chalon sur Saône. Un adversaire redoutable mais à battre pour basculer du bon côté selon le capitaine.

Après deux victoires de suite à Cholet et contre Strasbourg lors des deux premières journées de la phase retour, le Limoges CSP va tenter la passe de trois ce samedi soir à Beaublanc face à l'Elan Chalon, 2e de Pro A. Un match extrêmement important pour esperer rallier les play-offs en fin de saison selon le capitaine Ousmane Camara, qui répond aussi aux questions sur son nouveau coéquipier, le pivot US Joseph Jones qu'il a déjà côtoyé au Havre, et sur son repositionnement au poste 4. Interview.

France Bleu Limousin : Comment va le moral du groupe après les deux victoires face à Cholet et Strasbourg ?

Ousmane Camara : Ça fait du bien de gagner deux matchs de suite ! En plus, ça nous permet de remonter directement au classement (9e à 1 victoire du top 8). On s'est redonné des chances d'aller en play-offs. Tout le monde est content. Il faut que l'on reste comme ça et que l'on continue sur cette dynamique pour le prochain match face à l'Elan Chalon.

Justement, peut-on parler d'un match bascule en vue de la fin de saison ?

Oui, c'est un match bascule. Un match très important. Si on gagne, on se remet vraiment dans la course aux play-offs. On en est proche. Il faut prendre ce match.

En surfant sur la bonne dynamique du moment après les victoires face à Cholet et Strasbourg...

Oui, deux belles victoires de suite. On va essayer d'en enchaîner une 3e. En plus, face à Chalon, on a une petite revanche à prendre par rapport à la Coupe de France (surtout lui qui avait raté ce soir là, les lancers francs de la gagne).On était proche de gagner ce match, et on va essayer de se rattraper ici à Beaublanc. On est chez nous. C'est vrai qu'ils sont "dans le confort" ici depuis quelques matchs (3 victoires de suite pour Chalon à Beaublanc toutes compétitions confondues).Mais samedi, c'est un autre match. On sera 5 contre 5 sur le terrain. On verra bien.

Cette coupure de 15 jours, elle a fait du bien ou au contraire, elle vous a coupé du rythme de la compétition ?

Elle a coupé un peu le rythme mais ça va. Heureusement, on a eu un match amical face à Cholet (avec seulement 6 joueurs pros). Ca nous a aidé un peu à garder le rythme. C'est pas comme si l'on avait joué un match de championnat mais ça nous a permis de bien travailler.

Comment vous êtes vous préparer notamment pour limiter leur pivot de très grande taille, Moustapha Fall (2m13, 2m35 d'envergure) ?

Ca va être notre 4e match face à eux cette saison en comptant celui de la pré-saison. On va essayer de trouver les solutions. Déjà, ne pas refaire les mêmes erreurs que lors du match de Coupe de France. Moustapha Fall, il faut essayer de le faire sortir de la raquette. Les autres joueurs lui font tellement confiance qu'ils laissent les adversaires driver. Parce qu’ils savent que dessous, Fall va les gêner, même sans les contrer. Juste avec sa taille et sa longueur de bras. Il ne faut pas essayer de tirer sous lui. Il faut essayer de le faire sortir sur les pick n'roll, et lui provoquer des fautes. On sait très bien que si il prend des fautes, ce n'est pas pareil.

Le pivot US Joseph Jones vient d'arriver. Vous étiez-vous déjà croiser au Havre ?

Oui, on s'est croisé deux ans au Havre lors de mes premières années en professionnel. C'est un très bon gars. C'est un bon joueur quand même. On ne s'est pas revu depuis mais j'ai un bon souvenir de lui.

C'est un pur pivot donc vous allez beaucoup plus jouer au poste 4, comme lors de votre première saison à Limoges...

C'est comme ça. Il faut d'adapter. On est une équipe. Tant qu'on gagne... J'ai déjà joué à ce poste. Il faut juste le temps que je me réadapte. C'est comme ça. C'est le sport. Je vais être un peu plus confort que ma première année en tant qu'ailier fort. Parceque maintenant, je peux un peu shooter au poste. Ça va un peu m'aider.

Ce match du Limoges CSP face à Chalon est à vivre en intégralité ce samedi soir sur France Bleu Limousin. Prise d'antenne à 19h55. Début de la rencontre à 20h00.