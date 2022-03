Limoges CSP : "ramener toute une histoire à un dunk, je trouve ça ridicule", souvenirs en Bleu avec Fred Weis

C'est la trêve internationale du basket. Dans 100% CSP, on en profite pour ouvrir la boîte à souvenirs avec d'anciens internationaux ayant évolué au Limoges CSP. Aujourd'hui, 4e et dernier épisode avec l'ancien pivot Frédéric Weis, marqué à vie lui aussi par la médaille d'argent aux JO de Sydney.

Dans 100% CSP, nous profitons de la fenêtre internationale pour ouvrir la boîte à souvenirs avec d'anciens joueurs de l'Equipe de France de basket. Après Franck Butter, Crawford Palmer et Yann Bonato, Frédéric Weis revient sur les grands moments de sa carrière en Bleu. Quand elle a débuté, Fred Weis était tout jeune. Pas encore 19 ans. Lorsqu'il est entré pour la 1ère fois dans le vestiaire des Bleu, ça lui a fait un peu bizarre : "C'était un honneur et ça faisait surtout flipper. Antoine Rigaudeau, Jim Bilba, Fred Forte, Laurent Foirest. Les grands noms du basket. Laurent Sciarra. Des grandes bouches en plus. C'était bizarre et en même temps, je jouais à Limoges. J'étais un peu habitué".

C'est la 1ère fois que je voyais un mec avec autant d'aura

Comme toute sa génération, il garde un souvenir indélébile des JO de Sydney en 2000. Mais au delà du parcours et de la médaille d'argent, il garde en tête un épisode très marquant en dehors des parquets, à la cantine Olympique. "Un jour, Mohamed Ali est venu nous visiter. Il s'est mis sur une table à côté et on mangeait en face l'un de l'autre. Il avait déjà ses problèmes de maladie. Il n'était pas très en forme. Mais c'est la 1ère fois que je voyais un mec avec autant d'aura. J'ai du le regarder pendant 20 secondes d'affilée. C'est long ! Il m'hypnotisait" image l'ancien pivot, toujours marqué par cette rencontre avec le boxeur de légende.

Pendant ces Jeux Olympiques, Fred Weis a remporté une magnifique médaille d'argent mais a aussi fait le tour de la planète basket suite au dunk mythique sur lui de l'américain Vince Carter. Une action qui le suit encore. "Quand on m'interpelle sur les réseaux sociaux ou dans la vie en me disant juste Vince Carter... Déjà, commence par faire une phrase ! Et ramener une médaille, toute une histoire à juste un dunk, je trouve ça ridicule. Après, je trouve cette action fantastique, incroyable. Si ça fait la pub du basket tant mieux !" explique un Fred Weis pour qui certains amateurs de basket devraient se renseigner sur sa carrière notamment en Espagne avant de lui manquer de respect.

Avant une sélection, il m'a demandé de faire semblant d'être blessé !

Le dunk de Vince carter, les JO de Sydney. Tout cela fait partie de l'histoire du basket français mais pour Frédéric Weis, il ne faut surtout pas oublier l'euro basket 2005. "Malgré un mauvais début, on arrive à se remobiliser. On bat la Serbie en Serbie. Et on ramène une médaille quand même. Il y a du progrès. Il y avait déjà Tony Parker, Mike Gelabale, toute cette ossature. J'ai tendance à dire que 2000 n'a servi à rien. Mais l'Euro 2005, je pense que ce sont les prémices de la culture de la gagne" analyse celui qui est devenu consultant à la télévision. Frédéric Weis qui a beaucoup partagé sa chambre avec Cyril Julian puis Aymeric Jeanneau a toujours mis un point d'honneur à aller en équipe de France et chanter la Marseillaise.

Belle photo de Fred Weis, à la lutte au rebond avec les Bleus - JF Molliere/FFBB

"Je suis d'origine italienne et pour nous, être considéré comme français, c'est quelques chose de très important. Surtout pour ma maman qui à l'époque se faisait toujours traiter de sale rital. Donc moi, j'ai toujours chanté la Marseillaise parce que c'est culturellement, dans ma famille, quelque chose d'important" précise-t-il. Mais il y a eu une exception. "J'ai été coaché par Bogdan Tanjević qui a été mon mentor et qui m'a permis d'exploser aux yeux de tout le monde. Comme j'avais des problèmes physiques, il voulait me préserver. Donc avant une sélection, il m'a demandé de faire semblant d'être blessé ! Ce n'est pas vraiment ce que je voulais mais pour un jeune joueur, c'était délicat de refuser. Ça ma permis de ne pas aller en équipe de France et de travailler avec lui et récupérer un petit peu de toutes mes blessures" dévoile Fred Weis.

Quand on joue les Etats-Unis en 2000, on a des posters d'eux dans notre chambre

Ce n'est arrivé qu'une fois. Le reste du temps, Frédéric Weis a toujours répondu présent. L'ancien pivot pour qui l'évolution des mentalités, la culture de la gagne aujourd'hui omniprésente chez les bleus est finalement assez logique. "Le temps ayant passé, on a des joueurs qui se sont imposés en NBA. Nous, quand on joue les Etats-Unis en 2000, on a des posters d'eux dans notre chambre. Eux en 2021, c'est leur collègue de bureau, limite on va boire un café à la fin. Ils se connaissent, ils se côtoient. Le basket est devenu tellement international que plus personne ne fait peur à personne" estime Big Fred pour qui la France fait clairement parties de favoris pour les JO 2024 à Paris.