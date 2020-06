Une page se tourne au Limoges CSP. L'ancien joueur devenu responsable marketing et commercial du club, va quitter ses fonctions. Un homme usé et encore touché par le conflit qui l'a opposé à l'ancienne direction. A ses yeux, le club a de toute façon, besoin de sang neuf.

Limoges CSP - Stéphane Ostrowski évoque "un phénomène d'usure et de lassitude"

Après 20 ans passés au Limoges CSP, 7 comme joueur et 13 comme responsable marketing et commercial, Stéphane Ostrowski va tourner la page. L'ancien ailier fort et le club ont décidé de se séparer "d'un commun accord" à la fin de cette saison tronquée par l'épidémie de coronavirus. Il va aussi laisser vacant son siège au directoire. Un départ motivé par différentes raisons.

Un phénomène d'usure et de lassitude

"C'est vrai qu'il y a un phénomène d'usure et de la lassitude. Le club a aussi besoin de sang neuf. D'aller dans le sens de la modernité, de l’innovation, peut-être avec de nouvelles méthodes. Il était temps de passer la main" explique Stéphane Ostrowski. Le conflit qui l'a opposé à l'ancienne direction a aussi pesé. "Les tumultes et les tempêtes traversées l'année dernière m'ont aussi fortement impacté. C'est aussi une conséquence de cela" fait-il savoir.

Cela a été une épreuve. J'ai combattu et j'ai été très critiqué

A ce sujet, il ne regrette absolument pas s'être opposé aux anciens dirigeants, notamment devant le tribunal de commerce qui a reconnu l'entrave à ses fonctions de dirigeant. "Cela a été une épreuve. J'ai combattu et j'ai été très critiqué parce que j'avais lancé cette procédure. L'audit qui a rendu ses résultats récemment démontre que j'ai eu raison de m'opposer à ces actes de gestion de la part de l'ancienne direction" dévoile l'ancien intérieur. Un sujet sensible sur lequel le club n'a pas encore décidé de communiquer.

Il en restera quelque chose de très fort

Ce départ de Stéphane Ostrowski, après 20 ans au sein du club, ne se fait pas sans émotion : "Je suis un sentimental et un émotif. 20 ans de votre vie, cela vous marque. Je garderai toujours un attachement très fort pour le club. Les liens que j'ai créé avec les partenaires vont bien au delà d'une simple relation de partenariat. Il en restera quelque chose de très fort". Stéphane Ostrowski va rester en Limousin. Il veut d'abord se reposer mais il sera ensuite "ouvert à toute proposition, et pas forcément dans le sport". A 58 ans, c'est encore une nouvelle vie qui l'attend.

Forcément, je suis inquiet - un partenaire

A écouter, David Fleurier, le patron des magasins Intermarché partenaires du Limoges CSP. Il est touché par le départ de Stéphane Ostrowski Copier