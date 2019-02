Limoges CSP : un administrateur judiciaire désigné par le TGI pour gérer l'association Limoges CSP Elite

Limoges, France

C'est une petite victoire pour Céline Forte, la veuve de Frédéric Forte, l'ancien président du Limoges CSP. En conflit ouvert avec l'actuelle direction du club dont elle remet en cause la légitimité, elle avait demandé par la voix de son avocat limougeaud Pierre Fargeaud, la désignation d'un administrateur judiciaire pour gérer l'association Limoges CSP Elite, qui détient la majorité des parts du club. Le tribunal de grande instance de Limoges a donné une réponse favorable ce mercredi en désignant Vincent Gladel pour administrer et gérer provisoirement l'association Limoges CSP Elite. Si aucune conciliation n'est possible entre les parties, sa mission ira jusqu'à la désignation d'un nouveau bureau directeur et l'élection d'un nouveau président.

Il reconnait qu'il y a des dysfonctionnements au sein de l’association - Pierre Fargeaud

Une bonne nouvelle selon maître Fargeaud :"Début décembre, on avait tenté de soulever ces difficultés de gouvernance au sein de l'association. On avait reçu une fin de non recevoir. Messieurs Picot et Verieras nous avaient dit que nous n'avions pas de légitimité particulière à réclamer quoi que ce soit et que dans ces conditions, ils ne voyaient pas pourquoi ils changeraient quelque chose. C'est pourquoi nous sommes passé par cette voie là en estimant qu'il y avait vraiment une difficulté ce que confirme aujourd'hui le président du TGI puisqu'en acceptant la désignation d'un administrateur provisoire, il reconnait qu'il y a des dysfonctionnements au sein de l'association. Aujourd'hui, on peut espérer être écoutés."

Tout le monde a intérêt à ce que les choses s'apaisent - Jean-Léonard Picot

De son côté, le club a 15 jours pour faire appel. Mais le président du conseil de surveillance Jean-Léonard Picot annonce d'ores et déjà qu'il n'y en aura pas, car il est favorable à cette désignation :"Cette désignation est logique et nécessaire car il y a blocage. Cela va permettre de pacifier les choses et de permettre aux 6 membres de l'association de se remettre autour d'une table et de se parler. On va pouvoir retrouver de la sérénité et arrêter ces assemblées générales improductives. Maître Gladel aura en charge de veiller à ce que cette procédure se passe de la meilleure des façons. Et que l'ensemble des membres trouve une solution pacifiée. Tout le monde a intérêt à ce que les choses s’apaisent, dans l’intérêt du club. Pour que le club passe à autre chose que ce genre de situation qui n'est pas bonne."