Le Limoges CSP éparpille Antibes aux quatre coins de Beaublanc

Une victoire nette et sans bavure ce samedi soir pour le Limoges CSP face à Antibes. Un match de la 22e journée de Pro A remporté 95 à 66. Face à une équipe diminuée et mal classée, les Limougeauds ont toujours fait la course en tête. Ils sont maintenant à égalité avec le 8e de la Pro A.

Les Limougeauds démarrent le match sérieusement et prennent rapidement quelques points d'avance. Le duo Zerbo-Camara fait parler toute sa dureté dans la raquette mais les protégés de Dusko Vujosevic buttent sur les défenses de zone proposées par la suite par les Sharks d'Antibes. Le Limoges CSP parvient malgré cela à refaire grandir l'écart grâce à sa bonne défense avec à la clé des ballons en contre attaque et une belle adresse longue distance sur le jeu en transition. De quoi regagner les vestiaires avec 16 pts d'avance à la mi-temps (45-29).

Un Prepelic sobre et efficace

Un écart que le Limoges CSP ne cesse de faire grandir lors d'une deuxième mi-temps à sens unique. D'autant que les Antibois laissent filer beaucoup de points sur la ligne des lancers francs. Tout le contraire de Limougeauds très efficaces à l'image d'un Klemen Prepelic pour une fois discret avec les arbitres mais toujours aussi inspiré face au cercle adverse (MVP avec 25 points, 5 passes décisives pour 28 d'évaluation). Le pivot Joseph Jones se montre aussi très précieux des deux côtés du terrain (12 points, 9 rebonds, 19 d'évaluation). C'est d'ailleurs lui qui est resté le plus longtemps sur le parquet (31') avec Prepelic (32'). Tout sauf un hasard.

Le Limoges CSP a égalité avec le 8e de Pro A

Avec cette victoire, le Limoges CSP se rapproche un peu plus du Top 8, d'autant que l'Asvel a chuté à domicile face à Chalon/Saône. Le Limoges CSP est maintenant à égalité de victoires avec Lyon-Villeurbanne. En revanche, Gravelines s'est imposé et garde deux victoires d'avance. Mais le CSP, après deux victoires consécutives, semble bien lancé dans sa mission playoffs, dont la prochaine étape le mènera dans l'enfer du nord, sur le parquet du Portel, lundi prochain. On en parle ce lundi soir à 18h30 dans Bleu Blanc Vert en compagnie du pivot Romain Duport, qui a fait sa première apparition de la saison dans le groupe face à Antibes, sans toutefois rentré en jeu.