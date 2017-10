Le Limoges CSP s'impose après prolongation à Levallois

Le Limoges CSP a décroché sa 1ere victoire de la saison à l’extérieur samedi soir, sur le parquet de Levallois. Une belle réaction collective après le non match du week-end dernier à Toulon.

Ces cinq dernières saisons, à Levallois, le Limoges CSP se faisait systématiquement concasser avec une moyenne de 25 points d'écart. Samedi soir, le scénario a été bien différent. Après avoir manqué d’à peu près tout une semaine avant dans le Var, les joueurs de Kyle Milling ont cette fois fait preuve d'une énorme combativité pour venir à bout d'une équipe de Levallois au sein de laquelle le capitaine de l’Équipe de France, Boris Diaw, disputait son 1er match depuis son retour en Pro A.

Malgré les coups de boutoir de Klemen Prepelic et de ses nouveaux coéquipiers, les Limougeauds n'ont jamais baissé la tête et sont passés devant à la 32e minute de jeu. Il s'en ai fallu de peu pour que le capitaine Bryan Conklin, mette le panier de la gagne dans la dernière seconde. Il a finalement fallu passer par la prolongation et à ce petit jeu là, le Limoges CSP s'est montré plus solide, avec un Mam Jaiteh très présent des deux côtés du parquet, et qui termine MVP de cette rencontre de la 4e journée avec 16 points, 8 rebonds et 3 interceptions pour 21 d'évaluation en 31 minutes.

Ça donne un surplus de confiance - Mam Jaiteh

Le pivot soulagé après 3 premiers matchs pas vraiment à la hauteur de ses attentes :"On savait qu'à partir du moment où l'on donne de l'énergie, quand on est agressif et que l'on joue ensemble, on peut rivaliser fa e à n'importe qui. On a rempli notre objectif qui était vraiment fixé sur l'attitude, au delà du résultat. Et à titre personnel, cela fait beaucoup de bien. Ça me donne un surplus de confiance. Mes trois premiers matchs ont pas été supers. mais tout le staff me soutient, m'apporte l'amour dont j'ai besoin. Ils savent de quoi je suis capable. Et moi j’essaye de leur rendre l’appareil en m'investissant au maximum".

Je suis fier de mes joueurs - Kyle Milling

De son côté, l’entraineur Kyle Milling était aussi très satisfait de la réponse de son groupe après la sortie de route à Toulon :"C'était un bon matchs, avec beaucoup de points et de changements de leader. Nous on a pas baissé les bras. On a continué de se battre encore et encore. Je suis très content et fier des joueurs. Ils ont montré qu'ils ont du cœur et un peu de mental aussi. Surtout dans ce contexte où tout le monde regarde Levallois et Boris Diaw, les arbitres aussi d'ailleurs, mais c'est normal, c'est une star."

Une victoire au mental et grâce à une belle solidarité, y compris envers un AJ English plus que jamais discuté, même si après une première mi-temps catastrophique, il s'est bien repris après la pause. Mais sa position semble désormais très fragile. A lui de faire mieux, et à ses coéquipiers de rééditer ce genre de performance collective. Il faudra au moins ça mercredi à Beaublanc, pour venir à bout de Krasnodar, lors de la 1ere journée de l'Eurocup.