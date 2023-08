Limoges Handball - Alberto Entrerrios :"on a commencé vraiment beaucoup plus vite"

Après un stage à Bugeat bénéfique en terme de travail physique et de cohésion, les joueurs du Limoges Handball vont disputer le tournoi des Alpes vendredi et samedi à Chambéry. Les joueurs d'Alberto Entrerrios vont jouer leur 1er match d'avant saison à 20h00 face à Saint-Raphaël, 7e du dernier championnat. Avant cette revue d'effectif, ils ont continué à soulever de la fonte cette semaine dans la cité porcelainière.

Une période qui n'est pas réjouissante mais forcément indispensable pour se préparer au mieux. "C'es vrai qu'on n'affectionne pas trop cette période de l'année parce qu'on sort d'un mois de vacances. Mais c'est une période assez importante pour commencer la saison correctement et faire mieux que la saison dernière" confie un Timmy Petit encore essoufflé après être passé entre les mains du préparateur physique.

"Les étrangers s'entendent déjà très bien avec les anciens"

Le pivot du LH pour qui l'intégration des cinq recrues se passe vraiment bien :"il y a certaines choses qu'on avaient pas vues la saison dernière et qu'on voit déjà cette année. Il y a certaines affinités qui se créent de plus en plus. Les étrangers s'entendent déjà très bien avec les anciens. L'année dernière, c'était un peu compliqué. C'est encourageant pour la suite." Une alchimie qui fait le bonheur de l'entraineur espagnol du Limoges Handball.

Alberto Entrerrios pour qui la continuité au sein du groupe par rapport à la saison dernière est précieuse. "Cette année, on voit dès le début qu'ils sont bien soudés et ça fait plaisir. On n'est pas du tout sur le même travail qu'on a fait l'année dernière à la même période. On a commencé beaucoup plus vite sur le contenu du hand, sur les systèmes de jeu" savoure le double champion du monde, pas malheureux non plus de pouvoir composer avec un groupe au complet.