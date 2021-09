Limoges Handball - Objectif maintien pour Dragan Gajic avant de viser beaucoup plus haut

Le LH participe vendredi et samedi au Tournoi de Limoges à Beaublanc en compagnie de Montpellier, Nantes et Nîmes. Si le club vise avant tout le maintien cette saison, le Slovène Dragan Gajic espère que le club pourra viser beaucoup plus haut. Interview.

Très actif cette année dans la signature au LH de son compatriote Jure Dolenec, champion d'Europe avec Barcelone la saison dernière, le slovène du Limoges Handball Dragan Gajic se montre très ambitieux avant le tournoi de Limoges vendredi et samedi et avant le début de saison le 11 septembre à Aix en Provence. Un joueur qui se sent tellement bien en Limousin qu'il envisage d'y rester après sa carrière de joueur. Interview.

Pas mal de monde pensaient que je venais là pour les vacances

Lors de la présentation de la saison du LH fin aout, vous avez reçu des mains de votre président le trophée de meilleur ailier droit du championnat décroché la saison dernière. Une satisfaction ?

Un grand merci à mes coéquipiers. Sans eux, c'est impossible. Surtout sur le poste d'ailier. Il faut avoir la confiance de ton entraineur et de tes coéquipiers. C'est très important. Bien sûr que je suis fier du travail que j'ai fait la saison dernière. Je pense qu'à 36 ans, pas mal de monde pensaient que je venais là pour les vacances. Pour jouer au handball juste pour le plaisir. Mais ce n'est pas le cas. Moi je joue au handball parce que j'ai envie de gagner des matchs. De progresser chaque saison. Je pense que le club a la même ambition que moi. On travaille bien ensemble. On verra. J'espère que cette année, on va encore progresser.

Peut-être qu'on va rester à Limoges jusqu'à la fin de notre vie !

Quel plaisir avez-vous à être dans ce club et en Limousin ?

Au début, quand on m'a dit Limoges, j'ai demandé où est Limoges ? Mais après un an, je peux dire que ma famille et moi sommes agréablement surpris par la ville, par la région. On se sent très bien à Limoges. Peut-être qu'on va rester à Limoges jusqu'à la fin de notre vie ! C'est vraiment 50 / 50 entre Ljubljana et Limoges. Je pense que ça en dit beaucoup. Avec les gens d'ici, on n'a pas eu une seule expérience négative. En centre ville, tout le monde est gentil. Ce n'est pas une ville très grande. C'est tout en 10 ou 15 minutes. Les enfants se sentent bien. Tous les parents de l'école sont très gentils. On a lié de nouvelles amitiés avec beaucoup de monde. On aime beaucoup la mer et ce n'est pas très loin, à 2h30 de Limoges, on est à Royan. On aime beaucoup la dégustation de vin et Bordeaux est dans la même région. Quoi de mieux ! Tout est bien. Il manque un peu de soleil mais ça va.

Il faut montrer des qualités, l'envie, le désir de gagner les matchs

Un autre soleil arrive au club et vous y êtes pour beaucoup, c'est votre compatriote Jure Dolenec, champion d'Europe avec Barcelone la saison dernière...

Avec Jure, on se connait depuis plus de 10 ans. On a joué ensemble en équipe nationale. C'est un super joueur et un super mec. Mais le nom ne joue pas au handball. Sur le terrain, il faut montrer des qualités, l'envie, le désir de gagner les matchs. De bien jouer. Je pense que Jure est conscient de ça et qu'il va montrer ses qualités à Limoges. On en reparlera à la fin de la saison.

Si on a encore une opportunité cette année, je pense qu'on va là saisir

Le président parle d'un "maintien facile", l'entraineur de top 10. Quelle est votre ambition ?

De gagner le championnat -rires- C'est comme ça ! Après, il faut être réaliste. En première partie de saison, il faut assurer le maintien. Après, on verra. Si c'est comme l'année dernière, si on a l'opportunité de faire quelque chose en plus, ce serait super. J'espère qu'on a beaucoup appris de la saison dernière. On pouvait vraiment finir dans le top 6 mais on a craqué un peu dans la 2e partie de saison. Si on a encore une opportunité cette année, je pense qu'on va là saisir.

Si l'équipe travaille bien, tout est possible

Si vous dites ça, c'est que vous pensez avoir une très bonne équipe !

On a une très bonne équipe individuellement. On a beaucoup de talent dans l'équipe. On a beaucoup de bons joueurs. Mais il faut surtout construire une bonne cohésion. Il faut construire une bonne équipe qui va jouer ensemble et qui va être bien ensemble dans les moments faciles et les moments un peu moins faciles. C'est très important qu'on reste ensemble. Si l'équipe travaille bien, tout est possible.

Début du tournoi de Limoges ce vendredi avec Nantes-Nîmes à 18h avant Limoges-Montpellier à 20h30. Pour le public, passe vaccinal obligatoire et port du masque recommandé à l'intérieur de Beaublanc.