Limoges Handball - Tarik Hayatoune :"notre saison est quand même exceptionnelle"

Des victoires en pagaille en début d'exercice, un LH longtemps sur le podium et vite maintenu. Les débuts du club limougeauds en Lidl Starligue ont marqué le petit monde du handball français. Mais ensuite, cela s'est grippé. A partir de fin février, le Limoges Hand a mangé son pain noir avec 10 défaites pour seulement 2 victoires et 2 matches nul. Ceci dit, ne retenir que cela serait injuste aux yeux de l'entraineur Tarik Hayatoune. Avant le dernier match de la saison ce samedi (18h) à Istres, il a répondu à nos questions.

Cette aventure aura été extraordinaire

Vous devez avoir à cœur de terminer cette saison par une bonne note ?

Effectivement, on aura à cœur de bien terminer. Quoiqu'il arrive, cette aventure aura été extraordinaire. On a la chance d'avoir écrit une ligne historique du club et de l'histoire de notre championnat. On est la 1ère équipe à se maintenir de cette manière là pour un promu après avoir terminé 2e de Proligue. Ce n'était jamais arrivé. Même si le contexte est particulier, notre saison est quand même exceptionnelle. On a réalisé de très belles choses et l'idée, c'est de terminer du mieux possible. Notamment pour que ceux qui vont quitter notre aventure partent sur une note positive.

Après une énorme 1ère partie de saison, la 2e a été beaucoup plus difficile (10 défaites, 2 victoires, 2 nuls à partir de fin février). Que cela vous inspire-t-il ?

Après une très bonne préparation, on a réussi à vite se mettre bien face aux équipes qu'il était important pour nous de battre. Cela nous a mis dans une bonne dynamique. Ensuite, il y a eu effectivement cette 2e partie de saison. Si on avait eu toutes les réponses, on aurait déjà changé des choses. On va faire un bilan à l'issue de la saison. On va se penchez sur tout ça à partir de la semaine prochaine pour bien analyser l'ensemble de notre saison pour voir à quel niveau on doit progresser. Il y a plein de petits éléments sur lesquels ont doit progresser à tous les niveaux du club. Mais d'un point de vue sportif, on avait bien tablé sur le fait que notre projet était construit autour d'une équipe qui connaissait et maitrisait de niveau de jeu et une équipe plutôt axée sur l'offensive. C'est ce qu'il faut faire quand on vient de monter. Quand on vient de monter, il est difficile d'avoir la meilleure défense du championnat. Et souvent face aux promus, les gros se contentent de défendre.

On ne peut plus être qu'une équipe offensive

Donc il fallait essayer d'être bons offensivement. Ces dernières années, les équipes qui montent sont en difficulté sur le plan offensif. Elles ont du mal à marquer des buts. Etre offensifs, ça pénalise aussi peut-être un peu défensivement car on augmente le nombre de possessions et on donne plus de cartouches à nos adversaires. Mais c'était un choix totalement assumé. Si on veut figurer de manière pérenne dans la 1ère partie de tableau ou dans le Top 5, on ne peut plus être qu'une équipe offensive. C'est ce qui a pêché sur la 2e partie de saison. Notre défense a été un peu plus en difficulté. Et l'attaque, c'est fluctuant, en fonction de la forme des joueurs et du projet de jeu. C'est pour cela qu'il faut avoir tous les outils et que le paramètre à améliorer, c'est ce secteur défensif.

Le LH veut durcir le ton en défense dès la saison prochaine © Maxppp - PHOTOPQR/LA DEPECHE DU MIDI

Votre plan de développement semble limpide. De toute façon, vous ne pouviez pas tout avoir dès votre 1ère saison dans l'élite...

Exactement et il faut le mettre en avant. Quand on vient de monter, il faut faire des choix. On ne peut pas tout avoir. Et ce qu'on a réalisé avec notre projet est déjà exceptionnel. Il faut que tout le monde réussisse à en prendre conscience. Ce n'est pas facile car on a habitué les gens à beaucoup gagner en 1ère partie de saison et à nous voir dans le Top 3 ou le Top 5, les gens ont pensé que c'était notre niveau et qu'il fallait qu'on reste absolument dans ces tranches là. Il faut être conscient que ce championnat est très relevé. Et on le voit encore avec Paris et Nantes qualifiés au Final Four de la Ligue des Champions. On est peut-être le meilleur championnat du monde depuis 2 ans. Quand on vient de monter, il ne faut pas manquer de respect à ce niveau de jeu. Même s'il y a des choses à améliorer, on ne peut pas dire que le bilan n'est pas bon. Tout ce que l'on a souhaité mettre en place, on l'a mis en place. On a atteint nos objectifs. Et surtout pour un promu, on a permis à la structure de se pérenniser quasiment dès le mois de décembre. A ce moment là, on savait à 85% voir 90% que le club allait se maintenir et pouvoir préparer la saison prochaine. Et on parle de pérenniser les emplois, de structure, d'évènementiel, de sérénité, de préparer une saison 6 ou 7 mois en amont. C'est un cadeau exceptionnel pour un club qui vient de monter.

Je ne veux pas que cette saison devienne banale pour une équipe qui finalement a réalisé quelque chose d'extraordinaire

Vous donnez l'impression de vouloir défendre à tout prix votre bilan. Pourquoi ?

Je veux défendre ce bilan parce que je ne veux pas couper l'herbe sous le pied, mais je veux que les gens se rendent compte que notre saison est plus que positive malgré la période de résultats négatifs sur la 2e partie de saison. J'ai connu ces saisons négatives lors desquels on compte les matches que l'on gagne. De compter chaque point. Et de trier les matches sur lesquels les joueurs doivent être en forme. Et je ne veux pas que cette saison devienne banale pour une équipe qui finalement a réalisé quelque chose d'extraordinaire. Je suis fier de cette saison. On nous parle beaucoup ces derniers temps de cette période difficile. Mais ne la mettons pas de façon isolée mais dans le contexte global de notre saison et de notre club qui est promu. Notre club et les gens qui nous suivent doivent être fiers de cette saison. Soyons déjà heureux de rester dans l'élite. Mais attention. Retenons les leçons et continuons à travailler pour progresser et garder la trajectoire dans laquelle s'est mise le club depuis plusieurs années. C'est une trajectoire ascendante et on va faire en sorte de rester dans cette trajectoire ascendante l'année prochaine.

Une page va se tourner au LH avec le départ de Romain Ternel © Maxppp - PHOTOPQR/POPULAIRE DU CENTRE

Pour revenir sur l'ambition de s'améliorer en défense, où en êtes-vous du recrutement et est-il conforme à cette ambition ?

La recrutement est terminé. On a annoncé l'arrivée de Jure Dolenec (international Slovène, Barcelone) fin mai. Un très bon défenseur. S'il devait y avoir vraiment une grosse opportunité, peut-être qu'on réfléchirait. Mais on n'est pas du tout dans cette optique. L'effectif est construit. On aura 15 joueurs professionnels plus un jeune qui fera office de 16e joueur. Un jeune du centre de formation que l'on souhaitait intégrer. Les recrues doivent nous apporter une plus-value. On a recruté Nicolas Nieto qui est très dense physiquement. Un excellent défenseur et qui peut défendre quasiment partout. Un vrai combattant qui gagne beaucoup de duels, très mobile et très agressif. On a aussi recruté Hichem Daoud (international algérien, Istres). Un ailier gauche qui défend dans le carré central et à l'opposé du banc à la place de Yoav Lumbroso ce qui est précieux quand il faut faire des changements. Une joueur qui encore une fois nous apporte une grosse plus-value défensive. Ensuite, on a recruté Ewan Kervadec, arrière droit. Egalement un excellent défenseur avec aussi une vraie complémentarité avec Brasseleur à l'opposé du banc. Des recrues qui ont une plus-value défensive en essayant de garder des joueurs qui offensivement vont rester des joueurs solides. Si on va perdre deux joueurs très expérimentés avec les départs de Juan Andreu (Séville) et Romain Ternel (retraite) je pense qu'on a bien compensé.

La 2e saison est toujours la plus difficile

De quoi viser le Top 5 ?

Je fais la différence entre l'ambition et l'objectif. Pour moi, l'objectif, c'est ce qui est fondamental pour le club. Après être monté et s'être maintenu, la 2e saison est toujours la plus difficile, pour plein de bonnes raisons. Il n'y a plus l'effet de surprise. On va être attendu et on l'a déjà vu sur la 2e partie de saison. C'est complétement différent. Notre statut n'est plus le même. Maintenant, tout le monde nous considère comme une équipe solide. Les approches des rencontres sont complétement différentes. Les adversaires savent que l'on a une très belle salle et qu'on va être soutenus. L'année prochaine et après s'être renforcés, ça va être plus difficile. On espère déjà faire comme cette année. D'abord, se maintenir le plus confortablement possible. C'est l'objectif fondamental. Une fois que ce sera réalisé, on aura peut-être comme cette année, cette objectif d'aller chercher la 1ère partie de tableau. Si c'est une 7e place, c'est bien. Si c'est un place de 5e et donc une place européenne, pas de soucis. Ce sera encore mieux. Mais l'idée, c'est surtout de pérenniser le club à ce niveau et de rester sur une trajectoire ascendante.