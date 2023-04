Limoges : les Ultras Green boycottent le prochain match du CSP

Trop c'est trop pour les Ultras Green Limoges, qui ont décidé de boycotter le prochain match du Limoges CSP ce samedi, face à Strasbourg. La tribune du groupe, qui compte une centaine de supporters, restera vide pour montrer leur colère et leur déception face "au désastre sportif actuel : pas de qualification en play off, humiliations répétées à domicile comme à l'extérieur, jeu d'une pauvreté abyssal, etc". Cette décision, prise collectivement, a été annoncée par un communiqué publié sur les réseaux sociaux ce vendredi soir.

Le communiqué des Ultras Green Limoges, dont la tribune restera vide lors du match du CSP face à Strasbourg, ce samedi. - © Ultras Green Limoges

Face à ce qu'ils qualifient de "naufrage collectif", les Ultras Green précisent qu'il ne s'agit en aucun cas de lâcher le CSP, mais ils tiennent à marquer le coup, comme ils l'ont déjà fait par le passé, en boycottant d'autres rencontres. Le communiqué appelle à une remise en question globale au sein du club de basket. Il revient également sur les sifflets, huées et récriminations entendus mardi soir après la défaite contre Blois. "Si quelques "Massimo démission" sont descendus de notre travée mardi, c'était plus par dépit amoureux que par conviction sincère." Le club de supporter réclame "en premier lieu et comme préalable indispensable l'augmentation des ressources allouées au sportif."

Les Ultras Green assurent toutefois qu'ils reviendront bien vite soutenir les basketteurs limougeauds. "Nous allons continuer à ne rien lâcher. Et si par malheur nous devions jouer des matchs décisifs dans les semaines qui viennent, comptez sur nous pour placer l'intérêt du club avant notre colère et notre déception légitime" conclut le communiqué.