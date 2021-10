Liqui Moly Starligue : "Nantes ? Une équipe comme une autres", selon Brice Salignat du Saran Loiret Handball

Le Saran Loiret Handball peut faire un coup à domicile. Les Saranais reçoivent le grand HBC Nantes ce vendredi soir dans une Halle Mazzuca pleine à craquer, à l'occasion de la 8e journée de Liqui Molly Starligue. Les hommes de Fabien Courtial restent sur une défaite d'un petit point face à Dunkerque lors de la dernière journée, le 22 octobre dernier, 24-25 mais devant leur public tout est possible.

Parmi les Septors, un jeune joueur commence à faire son trou en défense, Brice Salignat, 21 ans, qui a participé à deux rencontres depuis le début de la saison et qui était là, la saison dernière, pour le titre de champion de Proligue. Lui qui venait seulement chercher un peu de temps de jeu commence à avoir la confiance du coach. Interview.

Brice, tu commences à faire ton trou dans cette équipe de D1 ?

Oui je suis arrivé dans ce collectif l'année dernière, en milieu de saison et depuis, je m'entraîne petit à petit, je progresse et le coach me fait un peu plus confiance que l'année dernière. C'est cool. Quand je peux rentrer, j'essaie de faire le maximum.

Tu es dans un secteur où il y a de la concurrence, mais on arrive à te voir sur quelques matches, c'est une bonne chose ?

C'est vrai qu'à mon poste, c'est là où il y a le plus de joueurs il me semble. Donc, j'essaie de faire ma place dans le secteur défensif parce qu'en attaque ce n'est pas là où je suis meilleur pour l'instant donc j'essaye de prouver un peu plus dans le secteur défensif et voir s'il me fait plus confiance.

Tu as toujours été en défense ?

Non, de base j'aime beaucoup marquer, je n'aime pas beaucoup défendre. Ça fait longtemps qu'on me dit que c'est important de défendre, du coup, j'essaie vraiment de progresser là-dessus et depuis ça me plait de défendre et je me donne à 100% mais de base, ce n'est pas forcément mon point fort.

Où est-ce que tu as commencé ?

J'ai commencé à Montereau, dans le 77, ensuite j'ai fait Montargis, Chartres, Ivry puis Martigues il y a deux ans et je suis arrivé à Saran l'année dernière. À Ivry, je jouais en moins de 18 ans, en National 2 et National 1.

Comment tu trouves la Starligue alors ?

Franchement, ça fait plaisir parce que l'année dernière je suis arrivé pour essayer de gratter un peu de temps de jeu en D2, si possible. L'objectif, c'était la montée, c'est ce qu'on a réussi à faire donc franchement, c'est cool d'être en Liqui Moly Starligue. De base, je ne devais pas être dans les déplacements, mais il y a eu des circonstances qui ont fait que maintenant, j'ai pu m'intégrer au groupe plus rapidement et du coup c'est cool. La Starligue est vraiment un haut niveau mais je ne me prends pas la tête. Quand je suis sur le terrain, je ne calcule pas trop le joueur qu'il y a en face de moi et je joue. Je ne me pose pas de question.

Quand tu vois Nantes, en face, ça te donne envie de les affronter quand-même ?

C'est sûr, il y a des bons joueurs et ça donne envie puisque c'est l'une des meilleures équipes de notre championnat. Après, c'est une équipe comme une autre, c'est une bonne équipe mais on va tout donner pour remporter le match. Dans ce championnat, toutes les équipes peuvent voir toutes les équipes. Après, c'est sûr que le PSG, c'est au-dessus, Nantes aussi, mais on peut les prendre si on joue vraiment sérieusement. J'ai confiance en notre groupe et je pense qu'on peut le faire.

Tu parlais du PSG, c'est aussi une équipe que tu as envie d'affronter j'imagine ?

Oui j'aimerais bien jouer contre le PSG, comme beaucoup de personnes parce que sur le papier c'est la meilleure équipe du monde il me semble donc c'est sûr que ça serait bien de jouer contre cette équipe.

Avec le Covid, l'an dernier il n'y avait pas ou peu de public. Cette année c'est plein. Comment tu vis ces rencontres avec autant de public ?

Je pense qu'il y aura beaucoup de monde, c'est sûr et ça, ça change de l'année dernière. Depuis le début d'année, quand il y a du public c'est toujours un plaisir donc je m'attends à ce que ce soit un peu comme d'habitude face à Nantes, avec encore plus d'engouement. Après ça ne m'étonne pas parce que j'étais déjà venu voir des matches de Saran, quand je n'étais pas encore ici et c'était déjà comme ça. Même en D2, il y avait déjà une bonne ambiance, donc je m'attendais à ça. Ça ne me surprend pas.