Liqui Moly Starligue : deux joueurs décident de quitter le Saran Loiret Handball

Olivier Martini et Brice Salignat quittent le Saran Loiret Handball annonce la formation saranaise ce jeudi via un communiqué. Les deux joueurs étaient à la recherche de plus de temps de jeu et ont donc décidé d'aller en chercher ailleurs. Le premier retourne en Italie et le second signe à Cournon.